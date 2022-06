BTS: ¿Se confirma que irán al servicio militar? El anuncio se revelará pronto

A pesar de su fama y los éxitos logrados con su nuevo álbum PROOF, BTS decidió tomar una importante decisión sobre su carrera, pues anunciarn que se enfocarán en sus actividades en solitario y tendrán un descanso del grupo. Sin embargo, se suma otra preocupación para sus fans: el servicio militar obligatorio.

Desde hace tiempo se ha discutido y aplazado la aprobación de una ley que exente al grupo K-Pop te cumplir con esta obligación del gobierno. Además, Jin y Suga son los mayores con 30 años cumplidos para finales de 2022, por lo que podrían ser los primeros en despedirse.

Tan solo un día después de anunciar su "hiatus", la empresa de BTS reportó pérdidas por 1.550 millones en la Bolsa de Seúl. El factor económico ha sido una de las reazones a preocupar de su agencia, pues el efecto de su ausencia podría ser enorme sumado a su enlistamiento que podría durar casi dos años.

Siguen las "malas noticias", BTS podría ir al ejército

En redes sociales ha circulado información de un reporte coreano, según informa un analista de KB Sec, BTS estaría dando un anuncio importante la próxima semana sobre su servicio militar, este sería un anuncio oficial sobre lo que harán los idols respecto a esta obligación.

Además, se aclaró que el video es por parte de BTS y no un aviso del gobierno. En este video aclararán todo lo relacionado con el enlistamiento de los integrantes, algunas fans aseguran que las negociaciones de ley para excentarlos no procedieron o no fue aprobada.

De revelar que si irán al ejército coreano, Jin y Suga probablemente sean los primeros en hacerlo, mientras que el resto de sus compañeros se enfoca en su carrera en solitario tal y como lo han planeado con esta "pausa" temporal. Esto representaría aún más pérdidas para su agencia HYBE, pero no hay nada confirmado.

