Aleida Núñez: Ella es la GUAPA mamá de la actriz que parece su hermana | FOTO

En los últimos meses, el interés por conocer más a fondo la vida personal de Aleida Núñez ha ido en aumento y una de las dudas más recurrentes entre sus fans consiste en saber quién es la mamá de la actriz, por lo que en esta ocasión te contamos todo lo que se sabe acerca de la mujer que le heredó su belleza a la sensual actriz de “Corazón Guerrero”.

A lo largo de su carrera artística, Aleida Núñez ha hablado muy poco acerca de su familia debido a que prefiere respetar su privacidad, sin embargo, no ha podido evitar dar ciertos datos sobre sus padres y sus tres hermanos, quienes viven en Lagos de Moreno, Jalisco de donde todos son originarios.

De acuerdo con las propias declaraciones de la actriz, su padre es Felipe Núñez y su mamá se llama Araceli Flores, quienes están casados desde hace más de cuarenta años y tienen un total de cuatro hijos, incluyendo a Aleida Núñez, quien es su primogénita y a su hermana más conocida llamada Marcela.

Como se mencionó antes, Aleida Núñez trata de no exhibir en medios o redes sociales la vida privada de sus familiares y es debido a ello que casi no comparte fotografías junto a sus padres y hermanos, no obstante, en la celebración del Día de las Madres del 2018 compartió una foto junto a su mamá con la que dejó boquiabiertos a todos sus fans debido a que la señora Araceli luce sumamente joven y bella.

“Lo mejor es compartir este día a tu lado mamá. Te admiro por muchas razones, tienes un gran corazón. Feliz de tenerte y también de ser madre”, fue el texto que Aleida Núñez le dedicó a su mamá para expresarle todo su cariño.

Aleida Núñez heredó la belleza de su madre. Foto: TW: @aleidanunez

Hasta el momento, se desconoce cuál es la edad exacta de la mamá de Aleida Núñez y a lo que se dedica en la actualidad, sin embargo, la actriz ha referido en diferentes ocasiones que mantienen una relación más que cercana y que pese al paso de los años, su madre sigue siendo una de las personas más importantes en su vida debido a que siempre la ha apoyado en todos y cada uno de los proyectos que ha emprendido.

Hasta donde se sabe, la señora Araceli Flores no tiene redes sociales, pero en las pocas ocasiones que Aleida Núñez ha publicado fotos junto a ella se ha llevado cientos de halagos y ha sido catalogada como “la suegra de todo México”.

