V de BTS es fan de Pedro Infante y emociona al ARMY con esta canción mexicana

V de BTS parece ser uno de los integrantes que ha sido conquistado por la cultura de México, pues en varias ocasiones ha mostrado su admiración por artistas y compositores mexicanos. Durante una transmisión en vivo que realizó la madrugada de este lunes, el idol emocionó a sus fans con Pedro Infante.

Conocido como uno de los actores famosos del Cine de Oro e importante cantautor de la música regional mexicana, Pedro Infante es un ídolo ranchero que todo mundo conoce y V no es la excepción. Anteriormente el cantante surcoreano ya habría mostrado su gusto por Frida Kahlo y Manuel M. Ponce.

Como parte de la celebración de su noveno aniversario, BTS ha estado compartiendo contenido con sus fans a través de las redes sociales. Además, están en medio de las grabaciones de sus promociones con "Yet to come". V de BTS se dio tiempo de conectarse a través de VLive.

V se puso a escuchar a "Cucurrucucú paloma" de Pedro Infante

La música regional mexicana es uno de los elementos culturales de nuestro país más conocidos a nivel internacional, incluso ha llegado a Corea. V de BTS emocionó al ARMY luego de demostrar su amor por Pedro Infante a través de una de sus canciones más conocidas.

Durante su transmisión en vivo, V se puso a escuchar "Cucurrucucú paloma", escrita por Tomás Méndez. Aunque no es la voz del actor de Cine de Oro, pues es un cover, pero varios la reconocen por haber sido interpretada por Pedro Infante en la película "Escuela de Vagabundos".

Pero eso no fue todo, pues V continúo sorprendió al ARMY con su gusto en música en español, pues poco después se colocó un filtro y con todo y bigote disfrutó del tema "Recuérdame" de la película Coco, cuya versión mexicana fue interpretada por el pequeño Luis Ángel Gómez Jaramillo, Gael García, Marco Antonio Solís, Angélica María y Carlos Rivera. Alguna fans creen que esto podría ser un guiño de que BTS visitará nuestro país con su próxima gira.

