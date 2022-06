Super Junior anuncia su regreso con “The Road : Keep on Going”, su nuevo álbum

Super Junior, la legendaria banda de K-Pop continúa vigente en pleno 2022. Con 17 años de carrera, algo imposible para muchos, el grupo anunció su próximo comeback de cara a su gira mundial "Super Show 9". Además en noviembre celebrarán su 17 aniversario.

La banda surcoreana ha estado preparándose para su concierto luego de dos años de ausencia debido a la pandemia, pues cancelaron sus planes que incluían una visita a México. Actualmente, con el K-Pop siendo un fenómeno mundial y más grande que nunca, Super Junior es de los pocos artistas que se mantienen fuertes y relevantes con casi 20 años de carrera.

Este 2022, las fans lo consideran como propio de la segunda generación K-Pop, pues SNSD y BIG BANG también han regresado a los escenarios. Ahora es turno de Super Junior, que emocionó a sus ELF en redes sociales con un intrigante tráiler que anuncia su undécimo álbum de estudio.

Super Junior anuncia su comeback con “The Road : Keep on Going”

A través de sus redes sociales oficiales, Super Junior compartió el primer adelanto de lo que será su nuevo comeback. "The Road: Keep on Going" será su álbum 11 de estudio, además revelaron el traíler de esta nueva era, pues por primera vez se conectarán con el llamado SMuniverse.



La agencia K-Pop ha estado trabajando desde hace dos años en un universo musical llamado "Kwangya", donde cada uno de sus artistas tiene poderes especiales y cumplen un papel importante en una historia que involucra a un villano llamado Black Mamba. Super Junior se presenta como los viajeros del tiempo que existen en la eternindad y a través del tiempo.

Se espera que el álbum de verano se lance en conjunto con el inicio de su gira mundial que comienza a mediados de julio. Aúnno hay fecha ni detalles de su lanzamiento ni el diseño del disco, pero ELF ya se prepara para escuchar su nueva música

Heechul no estará en Super Show 9

Sin embargo, a pesar de las buenas noticias, el integrante Kim Heechul anunció por medio de un comunicado que no será parte de la gira mundial de Super Junior, esto porque hace años sufrió un accidente y la lesión que sufrió en su rodilla ha sido una secuela constante que le ha impedido seguir activo dentro del grupo. El grupo promocionará solo con 8 integrantes de los 9 actuales.

