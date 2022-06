Hija de Niurka Marcos la defiende de críticas por hacer santería a Laura Bozzo | VIDEO

Cuando las cosas parecen calmarse dentro de "La Casa de los Famosos 2" siempre existe una pequeña mecha que a la menor provocación enciende la pasión y controversia. En este caso, la hija de Niurka, Romina Marcos, salió a defender a su mamá después que algunos de sus compañeros la criticaron por ser fiel a la santería y confesar que mandó realizar "un trabajo" a Laura Bozzo.

Hace unos días, la cubana le tendió la mano a la peruana para que tuviera éxito en la vida y en el amor y para que no saliera de la casa, pues Niurka considera que Bozzo es quien atrae la alegría a ese lugar y la prefiere tener cerca para seguir generando polémica. Esa ocasión, Laura se negó a que le practicaran brujeria pero despues de unos minutos acepto.

"Tú has visto, desde que entré acá ‘Voy a ganar’. La palabra es un templo para bien o para mal, decretas. Y a partir de ahora vas a repetir, cada vez que te dominen ‘Yo no puedo salir porque soy el bufón, el comodín de la casa, la alegría’. El público te va a salvar porque la casa, en vez de escupirte, te va a chupar. No puedes salir porque se tiene que corregir la cabeza loca que tú tienes", recito Niurka.