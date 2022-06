En bikini, María León presume su figura y enciende la red | FOTO

La guapa María León se ha convertido en la famosa preferida de muchos, pues con su talento como actriz y cantante, además de su carisma inigualable, ha logrado ganarse el corazón de todo el público; sin embargo, no es lo único por lo que destaca, ya que a sus 36 años ha demostrado tener una larga lista de hobbies y pasiones, entre las que destaca la danza y el deporte, mismos que la han ayudado a tener una de las figuras más envidiadas del mundo del espectáculo.

Por supuesto, quien más orgullosa se muestra de los resultados en su figura es la propia intérprete de "Dime la verdad", quien también ha arrasado en la red por compartir parte de sus rutinas de entrenamiento, sus mejores movimientos de pole dance e incluso su buen gusto a la hora de vestir, no por nada es considerada como uno de los íconos de la moda más importantes del momento y es que no importa si lleva camisetas largas, leggins, jeans o bikinis, siempre presume las mejores tendencias.

En el caso de los bikinis, María León también se ha coronado como la favorita, pues lleva los mejores diseños y además, al ser de dos piezas, son perfectos para dejar al descubierto sus abdominales de acero y piernas de infarto, siempre luciéndose cada vez más y prueba de ello es la última sesión de fotos que compartió en Instagram, con la que una vez más encendió la red y sus fans la llenaron de halagos.

La tarde de este domingo, la también actriz conquistó Instagram al lucirse como pocas veces con una foto de cuerpo completo para presumir un colorido bikini que es ideal para este verano, y que además es perfecto para modelar un cuerpo torneado y ejercitado como el de la exjueza de "La Voz Kids 2022". En la imagen con más de 38 mil me gustas, se ve una terraza asoleada, mientras la cantante da la espalda a la cámara.

Con una pose lateral, para presumir la espalda y unas piernas perfectas, la silueta de la famosa recibe todo el impacto de la luz, mientras que con uno de sus brazos sostiene su cabello para así dejar al descubierto una mini cintura y abdomen marcado, así como los músculos marcados de sus piernas y espalda baja.

María León causó furor con esta publicación. (Foto: IG @sargentoleon)

Para esta sesión de fotos, María León también miró fijamente hacia la cámara para lograr el toque más coqueto con el que flechó el corazón de sus 2.7 millones de seguidores. Por su parte, los fans de la cantante y actriz aprovecharon para llenarla de halagos entre los que destacan "cuerpazo", "hermosa", "preciosa", "la más diosa" y "reina".

Esta no es la primera vez que la famosa enciende la red al lucir su figura en bikini, pues en varias ocasiones ha conquistado a sus fanáticos con los bañadores ideales para la primavera o el verano. Por supuesto, al ser el gran ícono de la moda que es, en sus looks también está presente un estilo personal, pues al igual que otras celebridades, sabe que los accesorios son clave para elevar un look.

La gran prueba de lo anterior es que aún en bikini, María León siempre lleva collares, arracadas o sombreros, con los que termina de verse fabulosa y en tendencia. Por otro lado, también apuesta por peinados.

