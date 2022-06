Aracely Arámbula se luce en lencería negra y enciende la red | FOTO

La actriz Aracely Arámbula está a costumbrada a robarse la mirada de todos no sólo por su talento, sino también por su belleza inigualable y figura de envidia, dos aspectos que siempre combina con los mejores looks y que le permiten robarse la atención sin importar el lugar; sin embargo, pocas veces se muestra desde la intimidad para confirmar que es la mujer más guapa y es por ello que desde hace unas horas encendió la red al posar como nunca en lencería negra.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también cantante de 47 años de edad compartió una atrevida foto con la que arrebató suspiros, pues su look destaca por sólo ser lencería negra, con transparencias y encaje, dos elementos que juegan con la sensualidad. Asimismo, luce más guapa que nunca con una melena rubia llena de ondas, además de un maquillaje que resalta su belleza.

Por supuesto, sus fans quedaron encantados, ya que "La Chule" se dejó ver como nunca en un corsé con escote strapless, cuyo top está repleto de encaje negro y una piedra que da al look el toque de brillo necesario para destacar. Aunque el gran escote deja al descubierto los hombros y brazos de la actriz, no es lo único que este tipo de lencería deja ver, ya que el resto de la prenda está llena de trasparencias, por lo que su figura de impacto también queda al descubierto.

En las costuras que conforman parte del torso destaca un bordado negro y varillas que ayudan a estilizar la figura que, en el caso de Aracely Arámbula ya sobresale una mini cintura y abdominales marcados. Por supuesto, no fue lo único que llamó la atención, ya que la también madre de dos hijos, da un toque coqueto al tener la vista perdida en el horizonte mientras sostiene un vaso con bebida.

(Foto: IG @aracelyarambula)

Como adelantábamos, su belleza natural tuvo gran protagonismo en esta foto viral, pues la ex de Luis Miguel luce con muy poco maquillaje, apostando por un look natural con sombras de ojos nude, un poco de rubor y los labios ligeramente rojizos. Por otro lado, en su melena rubia y larga no podían faltar sus ondas marcadas y perfectas, un peinado con el que siempre conquista la red.

Y no importa si se trata del look más elegante o uno en lencería, pues Aracely Arámbula sabe mejor que nadie que los accesorios siempre son piezas clave para elevar un atuendo y lucir aún más perfecta. Para esta ocasión, la protagonista de la nueva edición de “La Madrastra” lució unos pendientes largos de perla, así como un brazalete de brillos que la hacen lucir más guapa.

Esta no es la primera vez que la "Chule" sorprende en la red, pues además de coqueta lencería también ha lucido los mejores trajes de baño y bikinis para mujeres de más de 40 años con los que nuevamente ha confirmado tener una de las mejores figuras de todas las celebridades, sino también ser uno de los mejores íconos de la moda por seguir las tendencias del momento.

