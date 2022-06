La película que fue un éxito de taquilla y traumó a una generación entera está en HBO Max: Tráiler

En la actualidad una de las plataformas favoritas de los usuarios es HBO Max, misma que recientemente se ha consolidado como una fábrica de éxitos y no deja de demostrarlo, pues esta empresa de series y películas continúa nutriendo su catálogo basándose en las demandas de los suscriptores.

Los títulos que ofrece la plataforma estadounidense, propiedad de Warner Bros, sin duda han cambiado la forma de consumir series y películas; el éxito ha sido tanto que incluso HBO Max ha logrado revivir producciones que pasaron desapercibidas luego de haber sido estrenadas en cine o en televisión.

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este mercado, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

Es bajo este panorama que cada día nuevos suscriptores se sumergen en las filas de reproducción de este sitio en busca de las mejores producciones correspondientes a distintos géneros, y uno de ellos es el terror.

La película de HBO Max que trauma a quienes la ven

Se trata de la película “La isla de la fantasía”, misma que está basada en la serie de televisión homónima de 1977 de Gene Levitt, misma que traumó a toda un generación, y que ahora ha revivido el terror a través de la nueva adaptación lanzada en 2020.

Dicha producción con duración de 109 minutos es dirigida por Jeff Wadlow y escrita por Jillian Jacobs, Chris Roach y Wadlow. Es protagonizada por Michael Peña, Lucy Hale, Maggie Q, Portia Doubleday, Jimmy O. Yang y Ryan Hansen.

La película sigue a un grupo de personas que, mientras visitan la isla del mismo nombre, descubren que las fantasías de los sueños que cobran vida comienzan a convertirse en horribles pesadillas vivientes y deben tratar de hacer todo lo necesario para sobrevivir.

Sin mayor preámbulo, a continuación te mostramos el tráiler de dicha aterradora cinta, misma que promete generar diversas emociones en los espectadores que se atrevan a verla.

