Mariana Seoane cumple 46 años de edad y con estas FOTOS demuestra que tiene todo para ser la nueva Maribel Guardia

Mariana Alejandra Seoane García es una actriz y cantante mexicana, nació el 10 de junio de 1976 y este día cumple 46 años, desde su incursión como estrella se ha convertido en una de las mujeres más sensuales del espectáculo.

Fue en 1995 cuando debutó como actriz en la telenovela de Televisa, “Retrato de Familia2, ahí compartió créditos con Alfredo Adame, Helena Rojo y Julio Bracho, después de ese melodrama llegaron otros personajes a su vida en proyectos como “Los hijos de nadie”, “Pequeña traviesa”, “Tormenta en el paraíso” y “Mal de amor”.

En su carrera como cantante ha grabado varios álbumes de los cuales se desprenden canciones como: “Que no me faltes tu”, “Mermelada”, “La malquerida”, “Me equivoqué”, “Una de dos”, “Atrévete a mirarme de frente” y “Ya no cabes en mi vida”, por mencionar algunas.

La mexicana ha sido acreedora a Premios Furia Musical en 2004 en la categoría “Revelación popular” y en 2005 como “Cantante femenina del año”, también tiene un Grammy Latino de 2004 a “Mejor Álbum Grupero” por su proyecto “Seré una niña buena”.

¿Qué hace actualmente?

En sus plataformas oficiales da a conocer algunos de los episodios de su vida, momentos con su familia, amigos y sube videos y fotografías recordando varios de los proyectos en los que ha participado. Además a finales del 2021 participo en un reality de Telemundo llamado “Así se baila”, televisora en la que ha desarrollado otros proyectos como “El Chema” junto a Mauricio Ochmann.

Mariana compartió con sus seguidores en Instagram una fotografía para festejar su cumpleaños y varios de sus amigos como Lis Vega, Adriana Fonseca y Malillany Marín le escribieron una felicitación.

