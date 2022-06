De espaldas, Lis Vega presumió sus curvas y sacudió la red

Lis vega se mostró harta de que le cuestionen sobre sus voluminosos labios, los cuales seguirá modificando con ácido hialurónico pese a las críticas a su imagen. La oriunda de cuba, tuvo un encuentro con la prensa a las afueras de Televisa, empresa donde trabaja para Las estrellas bailan en Hoy.

Lis Vega continúa siendo blanco de ataques y críticas respecto a la apariencia de sus labios, pues muchas personas opinan que se “le pasó la mano” en engrosarlos para lograr una imagen sensual. Contra los haters y saliendo a la defensiva, la cantante manifestó que: “No tengo nada que pensar, más que esas personas no me lo van a poder besar, no tengo nada que opinar de eso, yo creo que las cirugías y esas cosas son muy personales, ya lo he dicho, y yo estoy bien contenta. No me gustaba mi cicatriz y me encantó ponerme hialurónico”.

Lis Vega posando.

Por otro lado, Lis, que de nacimiento es Liseska Vega Gálvez, se mostró un tanto harta de que el público y los medios sigan interesados en hablar de su imagen física, e incluso siente que dejan de lado su propuesta como artista: “¿Es que ustedes quieren que cada vez que yo dé entrevistas quieren que yo tenga que hablar de esto con la cantidad de proyectos que yo tengo en mi vida?”, añadió.

En redes sociales, Lis, que tambien es actriz deja claro que si se gusta ella misma, es más que suficiente. Por ello, cada vez que puede, sube las temperaturas, sobre todo en Instagram, red social donde cuenta con más de 1.9 millones de seguidores de todas las latitudes.

Lis Vega posando. Fuente: Instagram.

Lis Vega, cautivo a sus seguidores con una imagen que la tiene posando de espalda, dejando a la luz su figura bien cuidada. La bailarina lució unas maya enteriza negra, una blusa con trasparencias y zapatos de tacones, que le resultaron más de 5 mil likes.