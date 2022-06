Efeméride: Hoy cumple 64 años Alfredo Adame; 5 razones por las que "todo México lo odia"

Alfredo Adame es una de las "celebridades" más polémicas y que más desprecio genera entre los usuarios de redes sociales, quienes constantemente se burlan de él, ya que siempre da de qué hablar, ya que insulta a transeúntes o se pelea con ellos, además de que siempre que tiene un micrófono enfrente suele expresar barbaridades. Hoy es su cumpleaños 64 y te contaremos algunas de las razones por las cuales la gente no lo quiere.

Alfredo Adame y su supuesta pelea contra Carlos Trejo

Su enemistad con Trejo comenzó cuando Adame invitó al cazafantasmas a hablar de temas paranormales a un programa televisivo, Carlos nunca llegó y en su lugar prefirió acudir a otra televisora a hablar del mismo tema. Esto no fue bien visto por Adame, quien posee un carácter explosivo y desde ahí le agarró odio al “cazafantasmas”. Tuvieron que pasar 15 años para que se retaran a una pelea para limar asperezas, pero ésta no ha ocurrido, según porque Adame se echa para atrás siempre.

Pelea callejera contra una mujer y una niña

El 25 de enero se involucró en una pelea callejera tras un incidente vial; una niña, una mujer y un hombre lo golpearon y los memes al respecto no tardaron. Él ha insistido hasta el cansancio que le ganó a los tres y que incluso usó técnicas de combate contra ellos.

Insultó a conductora del programa ‘Hoy’

En la década de los 90 la carrera de Adame aún estaba en ascenso, pero siempre ha demostrado ser iracundo, pero se lo perdonaban por ser “un galán de telenovela”. Durante una emisión en vivo del programa ‘Hoy’, en el cual era conductor, insultó a Andrea Legarreta. Después dijo que era una “broma”.

Incursión desafortunada en la política

En abril de 2021 comenzó su campaña para ser diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), pero su temperamento explosivo volvió a surgir, pues un ciudadano le pitó y él le contestó con insultos. Pero eso no es todo, en plena búsqueda para ser diputado federal por el distrito 14 de la CDMX, se vio involucrado en un escándalo de corrupción, pues se filtró un audio en el que se le escuchaba hablar sobre cómo desviar dinero de la campaña electoral.

“Destruyó” a su familia

Durante un capítulo del show “Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!”, Adame rompió en llanto frente a las cámaras al revelar que extrañaba con todo su corazón a sus hijos.

"Yo siempre fui un hombre de familia que quería una familia y que lamentablemente me la destruyeron y después me encargué yo de terminar de destruirla y todas las noches me acuerdo de ellos”, dijo entre lágrimas, pero los internautas creen que sólo fue para llamar la atención.

