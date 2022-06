Wendolee vomita a Oskarín en 'Soy Famoso ¡Sácame de aquí! | VIDEO

La situación en 'Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!' cada día se torna más intensa, prueba de ello es que ahora hay un eliminado diario y no semanalmente, pero además, las pruebas son cada día más complicadas, aunque los premios también se han vuelto más atractivos, aunque llegar a ellos no es nada sencillo, en especial si alguien termina vomitando sobre ti.

Esto le pasó a Oskarín, quien en un reto del reality tuvo que enfrentarse en dos ocasiones con Wendolee, participante que ha demostrado en más de una ocasión ser más fuerte y habilidosa de lo que sus compañeros estimaban.

Solo que en esta ocasión, el estómago de la exintegrante de 'La Academia' la hizo incurrir en una acción asquerosa que no solo le provocó ascos a todos los participantes, sino que hizo que los conductores de 'Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!' se tuvieran que alejar de la mesa donde se desarrollaba el juego.

Aunque la peor parte se la llevó Oskarín, quien con repulsión sintió cómo Wendolee le vomitó el brazo derecho mientras él tenía que comerse un pene de toro asado.

Por su parte, Wendolee tuvo que probar unos tallarines verdes con puré de hígado de cerdo, platillo que aunque gozaba de una linda apariencia, resultaba un insulto al paladar, lo cual hizo que la concursante terminara vomitando a su compañero.

Pero ni con esto Oskarín perdió la concentración, ya que con todo y el vómito de Wendolee sobre él siguió degustando su exótico platillo obteniendo así la victoria para su equipo.

"Cuando me vomitó Wendolee no lo podía creer, me cayó toda la vomitada... O sea, pero, esto ya es demasiado; uno viene a divertirse no a que lo vomiten a uno", bromeó Oskarín luego de contar su experiencia en el asqueroso reto.