Paola Rojas estrena look y roba suspiros como pelirroja: FOTO

En las últimas horas, el nombre de Paola Rojas se convirtió en tendencia en diferentes redes sociales debido a que impactó con un nuevo look con el que se reafirmó como una de las conductoras más bellas de la televisión mexicana pues resulta que la reconocida periodista se dejó ver como pelirroja y como era de esperarse, se llevó cientos de halagos.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la bella conductora de “Netas Divinas” publicó un mensaje de agradecimiento para sus seguidores por haber seguido la transmisión de su noticiero “Al Aire” y para acompañar su breve texto, la también locutora publicó una fotografía donde presumió el sofisticado outfit que eligió para la transmisión del mencionado programa, sin embargo, lo que más llamó la atención fue que su cabellera tenía un tono rojizo, el cual, hizo que la belleza de su rostro resaltara aún más, por lo que la ex esposa de Luis Roberto Alves “Zague” robó cientos de suspiros.

“Simplemente guapísima”, “Qué linda pelirroja”, “Más bella que siempre”, “La más hermosa” y “Toda una Diosa” fueron algunos de los halagos que se pueden leer en la caja de comentarios de la publicación de Paola Rojas, la cual, en muy pocos minutos logró superar los 6 mil likes tan solo en Instagram pues cabe mencionar que la imagen llegó a otras redes sociales donde también tuvo muy buena aceptación.

Paola Rojas desilusiona a sus fans

Pese a que Paola Rojas lució más que hermosa siendo pelirroja, lo cierto es que no hubo tal cambio de look pues todo se trató de un filtro y un efecto de la iluminación del set de grabación y fue por ello que su cabellera se vio con estos tonos rojizos por lo que terminó desilusionando a sus seguidores, sin embargo, algunos de ellos le pidieron que considerara teñirse el cabello pues ya quedó más que comprobado que este cambio en su imagen le favorecería para lucir aún más bella.

¿Odalys Ramírez abandona a Paola Rojas?

En la última semana, Odalys Ramírez ha estado ausente de “Al Aire” y debido a que no dieron ningún tipo de explicación comenzaron a surgir todo tipo de especulaciones, incluso, se llegó a decir que había sido despedida del famoso noticiero matutino pues su lugar ya había sido ocupado por Ximena Cervantes, no obstante, ante esta situación, Paola Rojas se vio obligada a aclarar la situación y en el último programa señaló que la esposa del “Pato” Borguetti ha estado ausente debido a que enfrenta un problema de salud y aunque no entró en detalles solo se limitó a desearle una buena y pronta recuperación para que se pueda reincorporar a sus actividades lo más pronto posible.

Odalys Ramírez seguirá compartiendo créditos con Paola Rojas. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Paola Rojas es la más bella en Netas Divinas; FOTO en coqueto jumpsuit lo demuestra

Paola Rojas y Érika Buenfil son parientes de expresidentes mexicanos; ¿de quién se trata?