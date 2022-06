La Leona Dormida VUELVE A RUGIR y EXIGE alto al 'hate' que recibe en redes sociales

A raíz de todas las críticas que ha recibido en redes sociales, Lupita D'Alessio rompió el silencio y exigió respeto por medio de su cuenta de Instagram, en la cual le mandó un mensaje contundente a todos sus haters.

"A toda la gente que se mete a mis redes sociales a ofenderme, a insultarme, les voy a pedir de favor que no se tomen la molestia, a mí en lo personal no me molesta; los estoy bloqueando, pero me extraña que se metan ahora que salió el DVD, que tengo trabajo, que estoy bien", sentenció ' La Leona Dormida '.

Esto lo hizo extensivo a algunos medios de comunicación que han aprovechado los ataques que la cantante ha sufrido en redes sociales para hacer críticas veladas hacia ella y su familia.

De hecho, explico que es justamente por esta razón por la cual se ha negado a dar declaraciones ante los medios, pues aunque no quiso generalizar su opinión sobre la prensa de espectáculos, dejó claro que una parte de esta no se ha portado a la altura con ella.

"¿Por qué le preguntan a mi hijo Ernesto: Es que tu mamá es una grosera, es que esto? No, no, no. Precisamente por lo que hacen es que soy, no grosera, no contesto y prefiero no contestar y si me insisten, entonces sí, no quisiera ser grosera , pero lo voy a tener que ser", expresó Lupita D'Alessio.