Johnny Depp y Kate Moss se van de fiesta mientras jurado delibera en juicio contra Amber Heard; ¿regresarán?

En medio de la liberación entre el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, la modelo Kate Moss fue vista muy cerca del actor de Hollywood, ya que asistió a un concierto en el que él fue la estrella, y a una fiesta. Esta interacción, ha comenzado a desatar los rumores sobre su posible reconciliación, después de que en los años 90 habían tenido un noviazgo.

De acuerdo al medio Daily Mail, mientras que el protagonista de "Piratas del caribe" se subió al escenario del auditorio Royal Albert Hall de Londres, para tocar junto al rockero Jeff Beck, la modelo, de 48 años, fue vista entre el público disfrutando de las interpretaciones de temas de John Lennon, Marvin Gaye y Jimi Hendrix.

Johnny Depp y Kate Moss se van de fiesta

Tras la presentación de este martes, Moss se dirigió al backstage para seguir allí la fiesta, en la que también estuvo invitada la presentadora Sharon Osborne. Esta aparición en público de Depp y Kate surge unos días después de que la modelo declarara ante la Corte a favor del actor de "Animales fantásticos y dónde encontrarlos", quien enfrenta un juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard.

Katherine Ann Moss, nombre completo de la celebridad, testificó a través de una videollamada que el actor nunca la agredió durante su noviazgo en los años 90. En su participación en el juicio fue cuestionada sobre un incidente en Jamaica, en donde cayó de las escaleras.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Y grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor”, reveló al jurado de Virginia, al que negó que Depp la hubiera empujado.

Johnny Depp y Kate Moss tuvieron una relación por cuatro años, la cual terminó en 1998. Su historia de amor tuvo altibajos, pues hasta la modelo afirmó que lloró “durante años” tras su separación. Ahora los fans afirman que podrían haber retomado su noviazgo, mientras que otros apuntan que sólo podrían ser amigos.

