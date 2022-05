Johnny Depp se presenta en concierto a pesar del juicio con Amber Heard; así lo entrega todo en el escenario: VIDEO

Han sido casi dos meses de frecuentes visitas a los tribunales de Fairfax en Virginia, tras este complejo periodo, ahora el juicio entre el afamado actor Johnny Depp y la talentosa Amber Heard llegará a su fin.

Recordemos que ambos famosos se han visto involucrados en el centro de los reflectores debido a las constantes acusaciones que se han emitido el uno al otro, sin embargo, este 31 de mayo por fin se determinará quién gana la batalla legal.

En una reciente visita al tribunal de justicia en Fairfax County, Virginia, donde fue cuestionado en diversos aspectos personales de su vida, entre ellos se le cuestionó qué detonó en él las ganas de convertirse en actor.

Fue así que el famoso actor que interpreta al sombrerero loco de Alicia en el país de las Maravillas contó: "terminé actuando por accidente, porque yo era un músico y me mudé a Los Ángeles con mi banda cuando tenía 20 años, pero luego la banda se separó y yo recuerdo que estaba llenando solicitudes de empleo, pero entonces un amigo mío que era actor menos conocido, Nicolas Cage, me invitó a actuar", reveló el famoso.

Y es precisamente a sabiendas de este pasado artístico, ahora Johnny Depp ha vuelto a sus raíces musicales este fin de semana, esto a pesar de que sus abogados recientemente presentaron los argumentos finales respecto al juicio por difamación en contra de Heart.

Sin embargo, el artista dejó atrás sus problemas legales por un momento y decidió subirse al escenario y entregarlo todo, fue así que el actor y músico sorprendió a los fanáticos en un concierto de Jeff Beck el pasado domingo en Sheffield, Inglaterra, dónde Depp subió al escenario con su guitarra al lado de Beck y entregó toda su energía.

El actor que interpreta a Jack Sparrow en la serie de películas Piratas del Caribe causó furor al momento de subirse al escenario en donde interpretó el tema Insolation, mostrando así una nueva versión de la canción de John Lennon originalmente lanzada en 1970, además entre su repertorio musical el famoso actor interpretó una versión de What's Going On de Marvin Gaye y Little Wing de Jimi Hendrix.

