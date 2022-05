Christian Nodal sufre accidente en un concierto y termina con la pierna vendada | FOTO

El cantante mexicano Christian Nodal sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al publicar una imagen en la que se le ve vendado del pie izquierdo, por lo que esto generó muchas preguntas sobre su estado de salud.

Pues resulta que en una de sus historias en Instagram, el Nodal señaló que había sufrido un pequeño accidente al caerse en uno de sus conciertos.

“Hoy bese el escenario”, se puede leer en la storie, situación que al parecer fue tomada de manera cómica por el cantante, pues acompañó la frase de un emoji de riéndose.

Obviamente esto ha generado que un número de sus seguidores y medios de comunicación buscaran el momento chistoso en redes sociales, sin embargo, hasta el momento es algo que no se ha encontrado.

Por otro lado, varios usuarios del sus fieles se pregunta como sigue de este desafortunado golpe, pero hasta el momento el cantante no ha dicho más sobre el asunto.

Rels B anuncia dueto con Christian Nodal

El rapero español Rels B anunció que ya tiene lista una colaboración con Christian Nodal, uno de los grandes exponentes de la música regional mexicana actual, y aseguró tener otra canción con una cantante mexicana de la que no quiso adelantar ni nombre, ni detalles.

"He colaborado con los dos raperos que más me gustaban del país Gera MX y Alemán, me gusta mucho Nodal ya he estado trabajando con él", confesó el cantante, que se encuentra en la Ciudad de México y llevó a cabo la primera conferencia de prensa de su carrera, según explicó.

Daniel Heredia Vidal, conocido artísticamente como Rels B, llegó a México a finales de abril y hasta ahora ha dado conciertos en las ciudades de Monterrey y Guadalajara.

Rels llegó a México en 2016 y pese a que fue víctima del fraude de un promotor musical, decidió llevar a cabo sus presentaciones en aquel entonces.

Su segunda visita, en 2018, la vivió con más optimismo y ahora disfruta su regreso al país y los frutos que sembró desde entonces al encontrarse con un crecimiento exponencial en el número de seguidores que escuchan su música.

