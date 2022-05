Aleida Núñez presume el mejor bikini rosa para la temporada de calor | FOTO

La actriz, bailarina y modelo, Aleida Núñez, luce espectacular en una sesión de fotografía y vestuario la tarde calurosa de este domingo en la ciudad de México.

La experimentada bailarina, encanta con su sonrisa y actitud desparpajada, a la par de mostrar su atuendo sexy, mismo que por lo que se ve es solo uno de varios con los que está realizando su sesión de vestuario y maquillaje.

Núñez enamora con un top de lujo en color rosa que deja ver el vientre desnudo y muy bien trabajado en el gimnasio, mientras detrás de ella aparece su equipo de producción dando los últimos toques antes de llevar a cabo la sesión fotográfica en el estudio.

Aleida compartió a través de su cuenta en Instagram, una historia en video sobre los preparativos de su sesión de foto y algunos aspectos de su equipo de producción, pero lo que más llamó la atención fue su bikini espectacular que dejó a más de uno con la boca abierta.

En busca del amor todavía

Las reacciones no se hicieron esperar en redes, los usuarios y fans de la actriz y modelo, no dudaron en mandarle mensajes en sus otras publicaciones, así como miles de corazones de me gusta, algo a lo que Núñez ya está más que acostumbrada.

La experimentada actriz ha tenido una semana movida, sobre todo después de que se dio a conocer que cupido podrías estar tocando de nueva cuenta a su puerta, sin embargo, esto no está confirmado y habría que esperar a saber algo por parte de Aleida.

Aleida fue vista junto con otro hombre hace unas semanas en la celebración del Vive Latino, según se mencionó, el hombre de 39 años es un camarógrafo que sólo acompañó a Aleida, luego de que ella dejó de verse con Bubba Saulsbury, un importante petrolero texano, con quien se le relacionó sentimentalmente luego de un viaje por el Medio Oriente.

