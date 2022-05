Aleida Núñez tiene pena de presentar a su nuevo novio porque NO es millonario; aseguran

Aleida Núñez ha comenzado a salir con un hombre, sin embargo, no quiere presentarlo debido a que aseguran no es millonario como su anterior novio Bubba Saulsbury, quien era un empresario petrolero, originario de Texas, el cual la consentía y la llenaba de lujos, que su actual pareja no puede darle.

Una amiga de la actriz reveló a la revista Tv Notas que el hombre que acompañó al talento de 'Corazón Guerrero' al 'Vive Latino' en el Foro Sol, fue David González, de 39 años, quien es un camarógrafo. La fuente indicó que comenzaron a salir hace dos meses, poco tiempo después de que Núñez terminó con empresario texano, con el que tuvo un lujoso viaje por Asia.

“Los presentaron amigos en común desde finales del año pasado y la química entre ellos fue inmediata, tanto, que David comenzó a invitarla a salir; sin embargo, Aleida lo evadía porque en ese momento todavía era novia de Bubba Saulsbury y no quería que se armara un escándalo”, contó a la publicación de espectáculos.

Aleida Núñez terminó con Bubba Saulsbury a finales de febrero Foto: Especial

Aleida Núñez sale con un camarógrafo

La amiga de Aleida dijo que el nuevo amor de la también bailarina es muy guapo, sin embargo, aún no formaliza la relación debido a que, de acuerdo al informante, el hombre no le puede ofrecer los lujos a los que ella está acostumbrada, pues aunque no gana mal y le gusta mucho, no la puede invitar a los sitios que ella acostumbra.

"A pesar de que a ella le gusta mucho y se la pasan bien, lo cierto es que le da pena decir que sale con él y no está segura de iniciar una relación con alguien que no le podría dar el nivel de vida al que está acostumbrada, y qué lástima, porque él se ve totalmente enamorado de Aleida", indicó.

La intérprete de 'La Cosquillita' y el camarógrafo todavía son "amigos cariñosos", dijo su amiga a la revista, en la que agregó que probablemente Aleida Núñez no podrá negar que está saliendo con esta persona, ya que fue captada dándole besos y abrazos durante el festival de música, al que asistieron hace algunas semanas.

“No, ya que ahí están los besos y eso no se puede negar, pero no le dará mucho gusto que se sepa; sin embargo, no tiene nada malo, y tampoco que salga con chicos, pues es una mujer soltera que está buscando el amor”, aseguró su supuesta amiga, que añadió que sólo ha estado con David, después de que terminó con Saulsbury.

SIGUE LEYENDO:

Aleida Núñez: 5 FOTOS que confirman que tiene la mejor silueta de la farándula