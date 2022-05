Tania Rincón se luce en mini vestido y la comparan con "La Popis" del "Chavo del 8" | FOTO

La conductora Tania Rincón robó miles de suspiros con uno de sus más recientes looks, pero la ex reina de belleza no se imaginó que terminaría siendo comparada con "La Popis", uno de los personajes más populares de la serie "El Chavo del 8", quien se caracterizaba por lucir un mini vestido.

Tania Vanessa Rincón Sánchez, nombre completo de la conductora, ganó fama en el matutino de TV Azteca, pero hace unos meses se incorporó al elenco de "Hoy" y sin duda se ha convertido en una de las favoritas, por su carisma, sentido del humor y también su belleza.

Tania Rincón se luce en mini vestido

Fue hace unos días cuando Tania eligió un coqueto vestido amarillo para lucir en la transmisión del matutino de Televisa, pieza que destaca por su diseño de mangas abullonadas y corte imperio, un look que acompañó con zapatillas de plataforma en tono nude.

Así se lució la conductora en "Hoy". Foto: IG @taniarin

"No están para saberlo, pero hoy dejé en casa a Amelia en pañalero y me traje su vestido a trabajar", escribió la presentadora, de 35 años, en su cuenta de Instagram, donde compartió con sus millones de seguidores una foto del look que lució en el programa que conduce.

Con más de 63 mil "me gusta" y cientos de comentarios, Rincón demostró que no tiene miedo a arriesgarse cuando se trata de moda, pues su coqueto look dejó a muchos encantados, sin embargo, también recibió algunas críticas.

Le llueven críticas, la comparan con "La Popis"

Entre los cientos de mensajes que le dejaron a Tania Rincón por el look que lució, existieron varios en los que fue comparada con "La Popis", un personaje del "Chavo del 8" que fue Interpretado por la actriz Florinda Meza en la serie, en la que siempre se le veía lucir un pequeño vestido rosa.

"Nooo parecemás entre vestido de La Popis o "La Chilindrina" y "El de "La Popis", te vs hermosa Tania, saludos", son sólo algunos de los comentarios que la ex reina de belleza recibió, mientras que en otros también recibió críticas por la tela de la prenda, que fue comparada con el material de una cortina.

Tania recibe críticas por su vestido. Foto: IG @taniarin

