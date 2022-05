Así se vivió Déjà Vu Retro Experience, el viaje en el tiempo de la historia musical

Numerosas décadas de la música se dieron cita el 7 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en donde la obra concebida por José Luis Regalado fue atestiguada por capitalinos en el recinto perteneciente a la colonia Miguel Hidalgo.

Con una alfombra roja para comenzar el evento musical los asistentes fueron vislumbrados por diferentes cuadros y artilugios que rememoraban a tiempos pasados, con personajes y artistas pertenecientes a la cultura popular.

Además, los asistentes pudieron realizar un video para recordar el día del evento con el llamado "Photo Booth 360°", en el cual se realizaba una grabación con un rodaje de 360 grados.

FOTO: Especial

Iniciando con una serie de imágenes haciendo alusión a la década de los 90,entre los que destacaba las clásicas películas de Rocky, bandas que marcaron hito y demás eventos, nueve bailarines ataviados con vestuarios blancos repletos de lentejuelas dieron inicio a la odisea conformada por éxitos musicales de diferentes décadas.

Paulatinamente el espectáculo se dirigió a diferentes géneros, siendo guiado por la destreza de los bailarines y el ritmo de los músicos en escena, por lo que los asistentes no tuvieron un solo segundo para despegar los ojos del escenario.

El evento consistió en los mayores éxitos en la historia de la música

FOTO: Especial

En uno de los números, las bailarinas féminas se reunieron para interpretar "Girls Just Want to Have Fun", el éxito de la cantante estadounidense Cindy Lauper.

Por su parte, uno de los solos que obtuvo mayor aclamación por parte del público fue "Your Love", el single perteneciente a The Outfield, el cual fue interpretado por uno de las bailarinas femeninas.

Al ritmo del cuarteto de Liverpool, de igual forma se entonó "Hey Jude", mientras los presentes en escena ondeaban banderas de Inglaterra y las pantallas mostraban imágenes icónicas de dicho país.

Por su puesto no pudo faltar una canción de armonía y unión, compuesta por el llamado rey del pop; "Heal the World", cuyo momento significó el enternecimiento de los presentes.

FOTO: Especial

