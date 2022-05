Rels B habla de su Flakk Tour y revela que casi renuncia a todo por la pandemia

Rels B, también conocido como Daniel Heredia, está de visita en México con su gira "Flakk Tour 2022". El rapero español se presentará en el Palacio de los Deportes este 6 y 7 de mayo con dos completos sold out, en conferencia de prensa con El Heraldo de México nos habló de su carrera, colaboraciones y detalles del concierto.

Tras ocho años de carrera, por primera vez ofreció una rueda de prensa y, animado por la nueva experiencia Rels B habló sobre el secreto detrás de su éxito, su canción más valiosa y los altibajos de la fama a lo largo de los años y durante la pandemia.

Desde el 22 de abril, Rels B llegó a tierras azteca y ha realizado un recorrido por las principales ciudades del país, su paso por México lo cerrará en el Palacio de los Deportes, asegurando que su audiencia aumentó desde la última vez, de 7 mil asistentes, a 44 mil en total.

Rels B habla de su experiencia en pandemia y su proceso creativo

Rels B compartió sus emociones y expectativas sobre sus últimos dos conciertos en la Ciudad de México, aseguró que está "muy emocionado, nervioso también. Es incríble el cambio que hemos vivido, antes de la pandemia el último que hicimos aquí en México fueron de 8 mil personas, ahora encontrarse con 44 mil es increíble".

Sobre su más reciente sencillo "No sabe igual", que ya registra más de 2 millones de reproducciones en YouTube, Rels B reveló que "lo hicimos de camino a México, en el avión... Lo grabamos en el avión y nada más aterrizar lo lanzamos", explicó. Sobre su proceso creativo, admite que ha cambio de género a lo largo de su carrera, pero sus fans lo apoyan y eso le permite tener libertad creativa.

Sobre los adelantos de sus conciertos de este fin de semana, Rels B aseguró que habrá invitados especiales, pero no puede revelar de quién se trata. También confesó que uno a de sus colaboraciones soñadas es junto a Bad Bunny. Con 8 años de carrera como rapero y 3 de productor, el español también compartió su fórmula del éxito y el proceso detrás de su música.

Rels B conferencia

"Puedo estar un año escribiendo una canción, depende de lo que quiera transmitir con ella o las ganas que tenga de acabarla o sienta", explicó Rels B. Además, el rapero compartió cómo fue su experiencia a raíz de la pandemia. "Lo que hice los primeros días fueron los mejores de mi vida, pero después ya no me sentía bien".

No sabía por qué estaba haciendo música ya... dos años que no he dado conciertos, no estoy motivado, no tengo ganas de nada... Tuve una crisis de dejarlo todo

Resl B rescata que a pesar de la pandemia aprendió a hacerlo mejor porque tuvo mucho tiempo para ello. Ahora que hemos vuelto a la normalidad, el español habló de sus siguientes planes para "cumplir con la gira... estoy motivado, todo esto que ha pasado me dan ganas de seguir, quiero entender a mi público, relajarme unos meses y empezar un nuevo proyecto más adelante".

Con el Flakk Tour 2022, el rapero visitará por primera vez Estados Unidos, ya que confesó que tuvo un incidente de "posesión" hace años y fue vetado del país por cinco años, pero ya todo está solucionado. También habló del setlist del concierto, el cual incluirá 'Un verano en Mayorca'.

"Yo la escribí pensando en mi isla.. Cantarla y ver esa recepción del público tan grande de una canción que yo he hecho para mi tierra es una de las cosas que más feliz me ha hecho". Finalmente, Rels B nos adelantó que prepara colaboraciones con Christian Nodal, "es un artista que consumo mucho", puntualizó". Además de trabajar con una artista mexicana cuyo nombre no reveló.