Paty Manterola presume silueta de veinteañera a sus 50 años y deslumbra con su belleza | VIDEO

Paty Manterola volvió a demostrar que a sus 50 años está en su mejor momento, pues en su cuenta de Instagram presumió su silueta de veinteañera y deslumbró con su belleza al lucirse con un ajustado vestido de color rojo con el que encendió las redes sociales.

La cantante y actriz se ha caracterizado desde el inicio de su carrera por lucir una esbelta y curvilínea figura, la cual sigue presumiendo en sus redes como Facebook, pues en muchas ocasiones se ha dejado ver en pequeños bikinis o atrevidos vestidos.

Paty Manterola presume curvas en entallado vestido

Manterola se dejó ver sensual y provocativa en un video que compartió con sus millones de seguidores en Instagram, plataforma en la que publicó un Reel en el que presume su esbelta y curvilínea figura con un entallado vestido de color rojo que combinó con sandalias de tacón del mismo tono.

Paty luce su esbelta figura y encanta a sus fans. Foto: IG @patriciamanterola

"Hace poquito la vida me dio una hermosa lección/regalo interno: Que aunque quiera, tengo que “Aceptar” que a veces no podemos y no nos corresponde ayudar a las personas a ser mejores seres humanos, que tienen que pasar por sus propios procesos de crecimiento", fue parte del extenso texto que escribió la actriz.

En el clip que Patricia publicó, y ha recibido miles de "me gusta", se le puede ver vistiendo un ajustado look, pues posa con un vestido de escote en "V", pieza que destaca por su estilo de tela con licra que se ciñe de forma perfecta a su silueta de veinteañera.

Paty, como es llamada cariñosamente, ganó fama como parte del grupo musical "Garibaldi", con la que se dio a conocer a nivel internacional. Pero en el año 1994 decidió lanzarse como solista, y también como actriz protagonizando telenovelas, películas, series y obras de teatro.

MIRA EL VIDEO: