"Bellaquita de profesión": Karol G impacta con body de infarto que resalta sus curvas | FOTO

Karol G continúa sumando éxitos a su carrera consolidándose como una de las grandes artistas del género urbano, el pasado fin de semana no fue la excepción pues arrancó suspiros durante su concierto en Argentina, donde lució un ajustado body con transparencias con el que presumió su escultura figura.

La cantante colombiana continúa con su gira “Bichota Tour 2022” con un éxito arrollador y durante su presentación en Buenos Aires, Argentina, dejó sin aliento a sus seguidores tanto por su talento sobre el escenario como por los impactantes atuendos con los que deja poco a la imaginación.

Te puede interesar: Desde la cama Karol G eleva la temperatura al cubrirse sólo con una sábana

Karol G en Argentina. Foto: Twitter @KarolGOnStats

A través de redes sociales han circulado imágenes en las que se pueden ver lo mejores momentos de Karol G durante su concierto, pero el que más ha destacado es aquel en el que lució su larga cabellera azul con un atuendo que resaltó sus pronunciadas curvas.

Se trata de un body color negro con transparencias en la parte de la cintura y detalles verdes neón en el pecho que hacen juego con las líneas del mismo tono en la parte inferior. Las medias de red son un favorito de Karol G y han llegado con fuerza convirtiéndose en una tendencia del verano.

Karol G presume su figura con sensual body. Foto: Twitter @KarolGOnStats

Karol G responde a críticas

La intérprete de "Provenza" se suma a la lista de celebridades que envían fuertes mensajes de amor propio al mostrar su físico sin filtros, rechazando así el body shaming del que son blanco en redes sociales y por parte de otras celebridades como la vedette Lyn May.

La cantante de 31 años ha motivado a sus seguidores a amarse y aceptar su físico dejando de lado las críticas que podrían recibir en redes sociales, tal y como lo ha hecho ella en más de una ocasión pues los comentarios negativos la han llevado a bloquear a personas de sus cuentas.

Te puede interesar: "Parece un tamal": Lyn May critica el cuerpo de Karol G

"Y si usted me llega a encontrar en la calle, le pido de favor, que no vaya a hacer ningún comentario con relación a mi peso. Se van a callar y se van a guardar sus opiniones y sus comentarios porque yo aquí en mi casa tengo espejo y yo me veo todos los días. Y sé que estoy regia, divina, espectacular y gorda también", dijo Karol G en un video compartido en sus redes sociales durante la cuarentena.

Los fans de la reguetonera recordaron cuando reveló que padece de una extraña enfermedad que le ocasiona una repentina subida de peso, se trata de un desbalance en sus sistema endocrino que provoca la producción de hormonas cuyo desequilibrio provoca este efecto secundario en ella.

SIGUE LEYENDO:

Las arriesgadas fotografías de Yailin La Más Viral con las que desafía las restricciones de Instagram

Karol G rompe los jeans y se convierte en la reina de Instagram: FOTO

"No me compares con esa vieja, está gorda ella", ¿Karol G eres tú? Lyn May se pone peluca azul