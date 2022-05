La vez que Thalía hizo enojar a un prestigioso diseñador durante un MET Gala

El MET Gala es considerado como los Premios Oscar de la moda, por lo que las estrellas invitadas siempre muestran sus mejores galas. En esta ocasión vamos a contar la historia de Thalía durante uno de estos eventos. Se tiene que recordar que la cantante ha sido invitada desde el 2009 a estas veladas donde ha puesto el nombre de México en alto.

Ahora no vamos a recordar uno de estos momentos en los que brilló en el mundo de la moda junto a grandes estrellas de Hollywood, sino cuando hizo enojar a un prestigioso diseñador al usar una de sus prendas. Se tiene que mencionar que el enfado llegó por un error por parte de la mexicana.

Se tiene que mencionar que en el MET Gala asisten grandes nombres como Ángel Sánchez, Christian Siriano y Tommy Hilfiger; siendo este último el que tuvo el disgusto con Thalía. Fue la misma cantante la que terminó por contar el momento que consideró como “su peor oso”.

La historia

La revista Vogue fue la encargada de recordar el momento que se vivió en el 2016 durante el MET Gala con temática de “Manus x Machina: Fashion in an age of Technology”. En la declaración de la cantante aseguró que el diseñador no el dijo gran cosa, pero ella vio su expresión de desaprobación al ver la modificación que le aplicó al diseño que llevó.

Thalía llevaba un vestido plateado de la prestigiosa marca estadounidense. El gran error que cometió, con la intensión de acomodarse a la temática que se eligió en el 2016, fue agregar un guante que emulaba una extensión biónica compuesta con CD’s. Esta extensión fue hecha por Gustavo Mata, un diseñador mexicano.

“Él solo se me quedó mirando, me sonrió. No me dijo nada. Él solo vio mi brazo y me dijo ‘Very nice, very nice”, contó la cantante mexicana para después agregar que no lo dijo en tono de reclamo, pero “le chocó”, esto de acuerdo con el video de la revista de moda Vogue.

