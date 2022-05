Cynthia Rodríguez enciende la red en minifalda y luce las mejores piernas de VLA

Cynthia Rodríguez es una de las conductoras consentidas de "Venga la Alegría" (VLA) y es precisamente en el programa de TV Azteca en donde se ha coronado como una de las mejores vestidas, como lo demostró recientemente con una coqueta minifalda con la que encendió la red y lució las mejores piernas del matutino.

A sus 37 años, la también actriz y cantante, se destaca entre las presentadoras de la televisión mexicana por su curvilínea figura y su moderno estilo para vestir, por lo que cada día suma más seguidores en las plataformas digitales, pues tan sólo en Instagram tiene 3.7 millones de fans.

Cynthia Rodríguez presume piernas de infarto en atrevido look

Fue en el programa de este lunes cuando Cynthia dejó sin aliento a sus fans en redes sociales y en la televisión, pues se dejó ver con un atuendo de minifalda en tono beige que combinó con un top tipo ombliguera de estampado floral, mostrando un look perfecto para la primavera.

La conductora conquistó las redes. Foto: IG @cynoficial

"¡Arrancamos semana!", fue la frase con la que Rodríguez acompañó un par de fotografías que compartió en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook, y es en la popular plataforma "de la camarita" en la que la conductora a recibido cientos de comentarios con halagadoras palabras.

En las imágenes se le puede ver vistiendo una falda-short muy corta, lo que permite que destaque sus torneadas piernas. La prenda la combinó con un moderno top amarillo de estampado floral, con diseño de una sola manga y detalle de nudo en un costado.

La actriz y empresaria es muy activa en sus redes sociales, y frecuentemente comparte con sus millones de seguidores fotos y videos en los que muestra sus mejores looks, con los que sabe sacar provecho a su belleza y cuerpazo, pues sin duda Cynthia posee una de las figuras más envidiables.

Cynthia presume piernas de infarto Foto: IG @cynoficial

Rodríguez, originaria de Monclova, Coahuila, fue una las artistas que surgieron del reality show "La Academia", programa en el que no sólo destacó por su talento para cantar, pues al salir fue llamada por los productores de televisión para formar parte de diversos proyectos, como telenovelas y programas de revista.

En lo que respecta a su vida privada, Cynthia ha decidido mantener so noviazgo con el cantante Carlos Rivera en privado, y aunque es criticada por no tomarse fotos junto a su pareja, la también actriz sigue firme en su decisión de no dar a conocer los detalles de su relación.

