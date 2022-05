Julio Iglesias reveló cuál es su mayor éxito en la vida

Julio Iglesias es un cantante, músico y productor español. Es el artista latino más exitoso de todos los tiempos y a sus 78 años, ha vendido millones de discos en todo el mundo. El ex esposo de Isabel Presyler y padre de Enrique Iglesias, reveló cuál ha sido su éxito más importante en su carrera.

El músico nacido en la capital española de Madrid fue reconocido en 1983 como el artista que más álbumes vendió en todo el mundo y en el año 2013 como el cantante latino que más música vendió en toda la historia. También, Iglesias tiene el reconocimiento de ser el europeo con más éxito internacional y en total ha vendido más de 250 millones de discos en todo el mundo.

Julio Iglesias tiene 78 años. Fuente Instagram @julioiglesias

Julio Iglesias a lo largo de sus más de cincuenta años de trayectoria, ha ganado innumerables premios y muy prestigiosos dentro de la industria discográfica, entre los que se destacan Grammy y Grammy Latino, premio Billboard, American Music Award, entre otros. Desde el año 1985 tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en el año 1997 tiene institucionalizado como ‘Día de Julio Iglesias’ en Miami.

El intérprete de ‘Me olvidé de vivir’ antes de dedicarse a la música fue portero del Real Madrid, pero tuvo que abandonar por un accidente. En cuanto a su vida personal, se casó en 1971 con Isabel Presyler con quien tuvo tres hijos, Chábeli, Julio Jr y Enrique. Luego, Julio Iglesias se casó con Miranda Rynsburger con quien tuvo los otros cinco hijos.

Julio Iglesias reveló cuál es su mayor éxito. Fuente archivo

Por otro lado, Julio Iglesias reveló cuál es su éxito más importante en su vida. En una entrevista, el cantante español de 78 años declaró: “Mi mayor éxito es estar vivo todos los días. No me quejo de nada, solo un dolor en la ciática que lo tengo de cuando jugaba al fútbol. Siempre me levanto con ganas de hacer algo nuevo”. En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 300 mil seguidores, comparte todas las novedades hacia sus fanáticos de todo el mundo.