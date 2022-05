"No querían verme" Lupita D'Alessio abandonó las drogas, pero la relación con su familia no fue la misma

En entrevista con Adal Ramones para Azteca UNO, Guadalupe Contreras Ramos, mejor conocida como Lupita D'Alessio habló sobre las dificultades a las que se ha enfrentado en su vida.

A sus 67 años, la "Leona Dormida" ha tenido una gran trayectoria artística que la ha posicionado como una de las cantantes más importantes en México.

La reacción de sus hijos durante el proceso de rehabilitación de la "Leona Dormida"

La cantante reveló recientemente que se refugió en las drogas para evadir problemas, ya que se sentía sumamente agobiada por la fama, el trabajo y la presión diaria. Sin embargo, el exceso la llevó a desarrollar una fuerte adicción.

Fue así que decidió irse a rehabilitar a Guatemala durante 45 días, en donde hubo dudas por parte de sus hijos Ernesto, Jorge y César: "Cuando llegué de Guatemala del centro de rehabilitación, mis hijos no querían verme y yo siempre pensé que iban a estar en el aeropuerto, ninguno de los tres estaba, era un proceso de desconfianza, no confiaban en mí, era ese proceso de '¿será verdad que mi mamá ya va a dejar todo?'" señaló la cantante.

La "Leona Dormida" ha tenido que tomar fuertes decisiones en su vida. | Foto: Instagram

En este sentido, la intérprete de "Mudanzas" reveló que tuvo que vivir otro proceso posterior a la rehabilitación, el no ver a sus hijos durante otro periodo: "Me costó lágrimas, dolor, nostalgia, acordarme de cuando eran chiquitos y lo que vivimos antes de que me fuera a Guatemala" agregó la cantante.

Posteriormente, pudo ver a César, quien no quería quedarse con D'Alessio y tomó venganza pidiéndole que le comprara diversas cosas a cambio de quedarse, sin embargo, la "Leona Dormida se mostró firme con su decisión de no ceder a los caprichos.

"Fue como una batalla en la propia casa que fue difícil para César y para mí, pero hubo un momento en que dije 'César ¡basta ya!'" y destacó que su hijo se le fue entregado cuando se había convertido en adolescente, lo que dificultó más la situación, no obstante, destacó que poco a poco sus hijos comenzaron a llegara a su vida.

La cantante reconoció que lastimó mucho con sus acciones, sin embargo, la respuesta de ellos fue: "Mamá, hiciste lo que pudiste y te amamos, eres la mejor mamá del mundo, porque si no hubieras logrado el éxito, quizá nosotros no lo hubiéramos logrado tampoco, te amamos, te admiramos y los tres somos tus fans."

