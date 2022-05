Mariazel presume eterna juventud con impactante look veraniego | FOTO

La ex integrante de "Me caigo de risa", Mariazel mostró a sus más de 3.4 millones de seguidores en Instagram como con un simple cambio de look, se renovó. Al ver esta sutil transformación, sus fans indican que tiene eterna juventud, pues a pesar de estar rodeando los 40 años, aún luce como veinteañera.

La conductora es una fanática de los cambios de look, pues el año lo comenzó con balayage en tonos rubios y caramelo, después pasó por colores más rojizos, sin embargo, decidió volver al castaño y se mantuvo así hasta el día de ayer, pues en sus historias de Instagram dio a conocer a sus fans que otra vez estaba en la estética para hacerse una modificación en su caballera.

Así se ve Mariazel con su cambio de look

"Creo que soy adicta a los cambios de look. ¡Estoy enferma! Ahorita no es tan drástico, pero está padre", advirtió a sus seguidores de la plataforma de Meta, a quienes previamente les había mostrado una foto en el salón de belleza, en donde se dejaba ver con algunas piezas de papel aluminio en la cabeza, lo que representaba que se estaba haciendo una decoloración.

Mariazel camia de look Foto: Especial

Tal como lo había advertido, Mariazel mostró su cambio en unas historias posteriores, en las que enseñó que se hizo unas pequeñas luces en tono caramelo. De acuerdo a los expertos en estilismo, estos efectos en el cabello son favorables para todo tipo de rostros, ya que dan luz a la cara y rejuvenecen las facciones, además, al ser tan discretos son perfectos para aquellos que no quieren hacer una transformación radical.

En la última publicación, la originaria de España enseñó el resultado final, en el que se pudo ver que cortó un poco las puntas y se hizo onduló el pelo, esto para que se lucieran más sus mechas en color caramelo que quedan muy bien con los cabellos castaños obscuros, tal y como lo lleva la conductora.

Mariazel cambia de look Foto: Especial

Mariazel Olle Casals llegó de España a México para comenzar su carrera como actriz y conductora. "Está Cañón", con Yordi Rosado, y "¿A Quién le vas?", son algunos de los programas en los que ha participado, pero es recordada por las emisiones deportivas como "Más Deporte", "Yarda" y actualmente está en TUDN, después de salir de "Me Caigo de Risa".

SIGUE LEYENDO:

Mariazel: estos son todas las CIRUGÍAS que ha confesado la conductora

Mariazel: ¿Rubia o pelirroja? 5 fotos que evidencian cuál es su mejor look