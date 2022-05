Olivia Collins llora al ABANDONAR "Las Estrellas Bailan en Hoy": "Mi salud me lo está impidiendo"

Este viernes fue de eliminación en el reality show "Las Estrellas Bailan en Hoy", sin embargo, ninguna de las parejas tuvo que abandonar la competencia debido a que Olivia Collins, decidió dejar el concurso a causa de problemas de salud que la aquejan, sin embargo, pidió que su compañero Oscar Medellín permaneciera.

Momentos de tención se vivieron durante el programa "Hoy" después de que varios de las celebridades que participan en el concurso de baile revelaran que están pasando por problemas de salud, lesiones y hasta situaciones personales muy fuertes. No obstante, la mayoría completaron con éxito su rutina y recibieron atentos las críticas de los jueces.

Olivia Collins no puede bailar

Desde hace algunos días, Collins, de 64 años, manifestó que tenía algunas dolencias, sin embargo, este viernes reveló que por instrucciones médicas no podía bailar, así que solicitó a los jueces que su pareja, Oscar Medellín, hiciera la rutina que ya habían practicado con su coreógrafa. El jurado aceptó y el actor salió victorioso, ya que recibió muy buenas críticas, sin embargo, le afectó en las calificaciones, ya que castigaron que Olivia no hiciera el performance.

Al final de la emisión del matutino de Televisa, justo antes de que se rebelaran las votaciones del público, Olivia Collis tomó la palabra y dio a conocer que quería dejar "Las Estrellas Bailan en Hoy", pues aseguró que no se sentía muy bien y que "respetaba mucho el escenario".

"Decido retirarme, lo decido porque mi salud me lo está impidiendo. Todos hemos estado lesionados (...) yo cuando piso el escenario lo respeto mucho. Ayer me dio vértigo y no puedo terminar la coreografía. (...) Creo que es el momento de retirarme y descansar, y dejar esa inercia que siempre estoy arriba", dijo la actriz al romper el llanto.

Al dar a conocer su decisión, Olivia también pidió que Oscar, a quien calificó como "un chico con mucho talento", siguiera en la competencia a pesar de que ella ya no iba a estar. La producción accedió, sin embargo, no dieron a conocer quién será su nueva pareja o cómo volverán a reacomodar a los concursantes.

Este viernes hubieron muchas despedidas, ya que Olivia Collins no fue la única que le dijo "adiós" a las "Estrellas Bailan en Hoy", también Raymix dio su último baile junto a Violeta Isfel, a quien hace unos días apoyó cuando estuvo hospitalizada. Esta pareja mostró sus mejores pasos al ritmo "Oye Mujer", uno de sus más grandes éxitos.

