La Guayaba y La Tostada brillaron en el Cine de Oro con Pedro Infante y acabaron sus carreras trágicamente

“La Guayaba” y “La Tostada” saltaron a la posteridad gracias a la película “Nosotros los pobres” (1948) en la que brillaron junto a Pedro Infante e interpretaron a un par de mujeres que padecían alcoholismo, pero que eran grandes amigas de todas las personas del barrio donde se desarrolló la historia y pese a que sus roles fueron secundarios, estas actrices lograron convertirse en todo un ícono y sigues siendo recordadas hasta la actualidad, por lo que en esta ocasión te contamos qué fue de ellas tras triunfar en el Cine de Oro en México.

La encargada de darle vida a “La Guayaba” fue la actriz Amelia Wilhelmy, quien al igual que Pedro Infante, nació en Sinaloa y se sabe que desde muy pequeña inició su carrera artística pues nació en una familia que estaba dentro del mundo del entretenimiento.

La carrera de Amelia Wilhelmy se desarrolló principalmente en el teatro donde logró consolidarse como la mejor comediante femenina de la escena y entre sus personajes destacaban algunos donde representaba a algunos borrachos o drogadictos que se ponían en situaciones cómicas y debido a ello es considerada para darle vida a “La Guayaba” en “Nosotros los pobres”(1948), tras el éxito de su papel y a sus cualidades histriónicas, en los años siguientes volvió a participar en al menos otras tres películas junto a Pedro Infante haciendo papeles secundarios pero que lograron dejar huella por algún rasgo característico y por el toque cómico que les imprimía.

A mediados de la década de 1950, “La Guayaba” sufrió una parálisis en la mitad inferior de su cuerpo y tuvo que pasar el resto de sus últimos años de vida postrada en una silla de ruedas, falleció en 1964 por causas naturales.

Por otra parte, la encargada de darle vida al personaje de “La Tostada” fue la actriz Delia Magaña quien nació en la ciudad de México en 1903 y no fue hasta mediados de la década de 1920 cuando comienza su carrera artística al descubrir sus talentos naturales que la llevan a triunfar en el teatro y debido a su gran talento y belleza forma parte de la primera gran oleada de actores mexicanos que llegaron a Hollywood donde grabó más de diez películas junto a otras grandes personalidades del momento como Charles Chaplin y Mary Pickford, no obstante, no logra adaptarse a la vida norteamericana y toma la decisión de volver a México.

Una vez que regresó a México comenzó a tener mucha actividad en el teatro y casi de manera natural llega al cine donde comenzó a participar en diferentes cintas, la mayoría de ellas de corte cómico, no obstante, trataba de alejarse de dicha faceta, pero en algún momento se resignó y llegó a participar junto a grandes figuras como Joaquín Pardavé, Mario Moreno “Cantinflas”, Adalberto Martínez “Resortes” y hasta con Germán Valdés “Tin Tan”.

Su papel más recordado de la Época de Oro, fue sin lugar a dudas el de “La Tostada” y nunca más volvió a realizar un papel tan relevante como ese pese a que se mantuvo activa en el medio artístico hasta los inicios de la década de 1980 cuando decidió retirarse, Delia Magaña falleció en marzo de 1996 a los 93 años a causa de una neumonía.

