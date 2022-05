Tania Rincón no tiene un cuerpazo por increíble razón: "pasaron muchas cosas"

Tania Rincón es una de las conductoras más queridas de México. Su talento y belleza la llevaron a formar parte de grandes proyectos en la TV. Ahora, la presentadora del programa Hoy dejó claro que no tiene un cuerpo increíble, además de confirmar el motivo por el que no logró ser la famosa talla cero.

La exreina de belleza compartió un video en redes sociales donde explicó que no tiene un cuerpo increíble. Pero no solo eso, ya que también reveló que pasaron muchas cosas por las que no cumplió esa meta. Se tiene que mencionar que, para muchos, Tania es una de las mujeres más guapas y fitness de la televisión mexicana.

En el clip aparece con un vestido de rayas con un escote en v. La prenda es bastante pegadita dejando ver su silueta por completo. La gran diferencia fue el audio, ya que dice que “Yo iba a tener un cuerpazo, pero pasaron muchas cosas…”.

¿Qué pasó?

A pesar que muchos de sus fans aseguran que la michoacana tiene un cuerpo digno de admirar, Tania asegura que pasaron muchas cosas que la llevaron a perder ese cuerpazo que muchas mujeres anhelan.

“Se me cruzaron quesadillas, tortas y todo eso; así no se puede... Ay adiós”, termina el video que compartió en Instagram que no tardó en volverse viral, ya que en las primeras horas de su publicación recabó más de 13 mil likes y un sinfín de comentarios donde le recuerdan lo bonita que es.

Se tiene que mencionar que este clip es una broma. Esta situación quedó reflejada entre los fans que no dejaron de reír al ver el video. “Oila, si hasta cuadritos tiene mi Tania”, “única”, “Amooo”, “Jajajajaja muchos tacos”, “Siempre tan bella”, son algunos de los mensajes que aparecen en la publicación.

Te puede interesar: Tania Rincón vs Andrea Escalona presumen belleza con micro shorts en Hoy | FOTOS