Empezar de cero; Ismael Rodríguez relanza su proyecto como solista tras salir de Los Ángeles Azules

La sabiduría colectiva suele dictar y afirmar, con toda seguridad, que todos los cambios que atravesamos a lo largo de nuestras vidas, son para bien; desde el ámbito personal, hasta el profesional. Y bajo este lema, el famoso cantautor Ismael Rodríguez, también conocido como Pipo dio un paso al costado tras una larga y exitosa como vocalista de Los Ángeles Azules y así dio paso a su nueva faceta como solista.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Pipo, hizo un recuento de su trayectoria profesional, lo que significó para él pertenecer a Los Ángeles Azules, y habló sobre la emoción que siente sobre su proyecto como solista, con el cual, busca ganarse a la mayor cantidad de gente en México y el resto del mundo, con canciones que prometen sacarnos a bailar.

Te podría interesar: Gusi le apuesta al afrobeat y se ayuda del venezolano Nacho para crear nuevos sonidos

Su paso por Los Ángeles Azules

Como si se tratara de una historia de película, Ismael aseguró que su llegada a Los Ángeles Azules se dio, principalmente, gracias a su trabajo desde que tenía siete años; cuando debutó en los escenarios gracias a la gran pasión por la música que heredó de su familia.

Cuando la llamada de la familia Mejía llegó, supo que el momento que tanto había esperado para brillar, al fin había llegado. Así, por siete años, lideró con su voz, una nueva generación de Los Ángeles Azules, la cual, además, es quizás una de las etapas más exitosas en el legado de la popular banda.

‘Yo soñaba con estar en los escenarios más grandes, con las bandas más importantes; de repente me avisan que Los Ángeles Azules estaba haciendo audiciones para vocalista y me recibieron como parte de su familia. Fue la oportunidad que me abrió las puertas para estar donde estoy hoy’, dijo emocionado.

‘Además, vaya, qué puedo decir; me tocó compartir escenario con gente como Yuri, Natalia Lafourcade o incluso Miguel Bosé. Gente que admiraba desde chico y finalmente pude conocerlos y trabajar con ellos. Fue increíble.’, comentó.

Te podría interesar: Pedro Capó muestra su lado más optimista para hablar sobre la belleza de la vida y la muerte

Su lanzamiento como solista

Sin embargo, a siete años de que se cumpliera aquel sueño, Ismael Rodríguez tomó la que considera una de las decisiones más difíciles, hacerse a un costado para perseguir su carrera como solista, un proyecto que arrancó con el pie derecho con el lanzamiento de su primer álbum titulado ‘Cumbia sin Fin’, del cual se desprendió el éxito ‘Cariñito Corazón’, a dueto con Alejandra Guzmán.

‘Sin duda la decisión de salir de Los Ángeles Azules fue complicada. Todos terminamos bien, hablé con ellos y me respaldaron todo el tiempo; me desearon suerte y así nos lanzamos a la aventura. Afortunadamente fue con éxito, el sencillo con Alejandra (Guzmán) fue súper bien recibido, pero debido a la pandemia tuvimos que parar después de eso y es por ello que ahora nos estamos relanzando’, dijo.

En este sentido, Ismael presentó su más reciente canción ‘Amada Mía’, con el cual quiere seguir conquistando los oídos y corazones de su fiel público para seguir alcanzando sueños y metas que tiene fijadas.

Este es el primer sencillo de un álbum que saldrá más adelante este mismo año; sin embargo, el cantante aseguró que las próximas canciones vendrán con ritmos, letras y sorpresas que dejarán con ganas de más a todos nosotros, incluyendo algunas colaboraciones, como con Sheila, Mariana Seoane y la Sonora Dinamita, entre otros grandes artistas.

Puedes escuchar ‘Amada mía’ y el resto del trabajo de Ismael Rodríguez en todas las plataformas de streaming y seguirla en sus redes sociales oficiales para mantenerte al tanto de las noticias más importantes en torno a él.