Descubre lo único que Ricky Martin no permite que suceda con sus hijos

Ricky Martin es un cantante y actor puertorriqueño, considerado como uno de los artistas más importantes a nivel internacional de la cultura popular. El intérprete de ‘Livin la vida loca’ ya alcanzó los 50 años y continúa cautivando a todo su público con sus canciones. Con cuatro hijos, el ex integrante de Menudo reveló que es lo que no permite que suceda con su familia.

El ganador de dos Grammy, cinco Grammy Latinos, tres Billboards, ocho Billboards Latinos y dos Music Awards, entre otros, ha vendido más de 60 millones de discos en toda su carrera y su álbum más vendido fue el de 1999 llamado ‘Ricky Martin’ con el que logró hacerse famoso en Estados Unidos y parte del mundo. Ricky Martin, además es considerado como el ‘Rey del Pop Latino’.

Ricky Martin es considerado el Rey del Pop Latino. Fuente archivo

Más allá de la música, el puertorriqueño nacionalizado español, también incursionó en la actuación. En la década del ’90, Martin participó de varias telenovelas y series importantes. Además, prestó su voz para el doblaje de algunas películas animadas como ‘Minions’. En los últimos días, anunció la noticia que será parte de la serie de comedia de Apple TV ‘Mrs American Pie’. El artista será el protagonista masculino y es uno de los últimos actores en incorporarse al elenco.

Ricky Martin está casado con el artista sueco Jwan Yosef con quien tiene cuatro hijos, los mellizos Valentino y Mateo de 13 años y Lucía y Renn, con quien comparte paternidad. Valentino Martin es un tiktoker donde les muestra a sus seguidores algunas cosas íntimas de la familia, como, por ejemplo, la mansión en la que viven. En relación a sus hijos, el cantante dijo: “El mejor regalo que me pueden dar es su presencia. Es muy importante para mí estar con mis hijos”.

Ricky Martin y sus cuatro hijos. Fuente Instagram @ricky_martin

Sin embargo, Ricky Martin confesó que hay algo que no se lo permite y es que no puede pasar más de tres días lejos de sus hijos. El cantante de 50 años dijo: “Estoy obsesionado con ellos, pero en el buen sentido. Hago todo por ellos y si tengo trabajo y tengo que estar lejos, me los llevo conmigo”.