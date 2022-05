BTS: La carta de V que hizo llorar al ARMY por esta razón

¡Kim Taehyung de BTS mostró su buen corazón! Mejor conocido como V, el integrante del grupo es conocido por ser el más amigable con los niños, quizás porque tiene experiencia con sus dos hermanos menores. En una ocasión, escribió una carta que hizo llorar al ARMY.

Aunque los idols no reciben regalos de las fans como parte de las estrictas reglas que deben seguir, sí puedes escribirles cartas. Además, en plataformas como Weverse o a través de sus stories algunas afortunadas han recibido respuesta de los idols a sus comentarios.

BTS ha roto las barreras del idioma, pero también la brecha generacional y ha conquistado a fans chicos y grandes sin importar la edad. Por ello, este niño no dudó en mandarle un mensaje a V, quien demostró que será un gran papá en el futuro y su buen corazón.

V de BTS demuestra por qué sería el mejor papá

En redes sociales, fans de BTS compartieron una anécdota que hizo llorar a más de una. En una ocasión, V recibió un mensaje de Jihoo, un niño de nueve años que se volvió fan del grupo gracias a su mamá. El pequeño aseguró que se sentía solo y que no tenía amigos, hasta que los conoció.

V no se quedó de brazos cruzados y decidió responderle al niño, por lo que le escribió una carta y le prometió que él sería su amigo, también agradeció que fuera fan de BTS. También le pidió que se mantuviera saludable. Al parecer, también le mandó un oso de peluche y un disco autografiado.

Su acción conmovió a todo el ARMY, pues no solo se convirtió en su amigo, sino que le hizo ver que ya no estaba solo. Algunas creen que si tuviera un hijo sería igual de cuidadoso y amoroso con él. V también tiene una gran forma de valorar su infancia, desde canciones como "Inner Child" y "Winter Bear".

Sigue leyendo:

BTS recomienda sus series favoritas en Netflix para no aburrirte, son las MÁS vistas

BTS: ¿Con qué integrantes de BLACKPINK “están” saliendo? Ellos serían pareja