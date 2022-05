Pamela Carbajal, ex participante de “Enamorándonos”, perdió dos dientes tras agresiones de su pareja: VIDEO

Pamela Carbajal, influencer que saltó a la fama gracias al programa de “Enamorándonos”, se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que a través de un angustiante video denunció haber sido víctima de una brutal agresión física por parte de su ahora ex pareja, Michel Martínez, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos acerca de este desafortunado episodio en el que la también modelo terminó perdiendo dos dientes.

Fue a través de su perfil oficial de Twitter donde Pamela Carbajal publicó un breve video que fue grabado en los momentos posteriores a la golpiza que presuntamente recibió por parte de Michel Martínez y en las imágenes la modelo aparece despeinada, con el rostro ensangrentado y se puede ver que le faltan por lo menos dos piezas dentales, las cuales, perdió debido a las agresiones y en la misma grabación se puede escuchar la voz de una mujer que aparentemente la convence de acudir a un hospital o solicitar ayuda.

“Pamela, te suplico, por la manera, me va a hacer daño si te pasa algo”, son las palabras que se escuchan decir a una mujer, así mismo, la influencer escribió que quería denunciar a su ex pareja y también solicitó asesoría para saber qué más podía hacer.

“Quiero denunciar una agresión por parte de mi ex pareja… ¿Alguna recomendación aparte de levantar la denuncia y exhibirlo públicamente?”, escribió la también modelo de OnlyFans y de inmediato la cuenta de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México trató de ponerse en contacto con ella para brindarle asesoría.

En otra publicación, Pamela Carbajal reveló un video donde se puede apreciar de manera breve parte de la agresión, además, también publicó imágenes de su ahora ex pareja y pidió ayuda a sus seguidores para poder localizarlo pues después de la golpiza el sujeto se dio a la fuga.

Cabe mencionar que, Pamela Carbajal también aseguró que Michel Martínez entró a su vivienda por la fuerza y que en la habitación había una tercera persona, un hombre que también fue brutalmente agredido.

Pamela Carbajal saltó a la fama gracias a "Enamorándonos". Foto: IG: soypamelacarbajal

“Había otro chavo en el cuarto desmayado al que le estaba pegando, yo me metía para que le dejara de patear la cara, creía que lo iba a matar, por eso, aunque me aventara regresaba a quererlo detener y quitárselo de encima”, señaló la ex participante de "Enamorándonos", quien también calificó esta experiencia como una auténtica pesadilla y dijo temer por su vida y por la de su familia.

De momento, se desconoce si la influencer sufrió algunas otras lesiones además de haber perdido dos piezas dentales y tampoco se sabe cuál es el estado de salud del otro hombre agredido, no obstante, la modelo se ha mantenido sumamente activa en sus redes sociales y aseguró que ya se encuentra tomando las medidas pertinentes para que su castigue a su agresor.

SIGUE LEYENDO:

Liberan a Gaby Castillo de “Enamorándonos” tras ser acusada por narcomenudeo y extorsión

"La Bebeshita" enciende la red con baile en atrevido traje | VIDEO