La razón por la que Amber Heard, ex de Johnny Depp, habla perfecto español "mexicano" y le encanta | VIDEO

Amber Heard vs Johnny Depp en la corte de Estados Unidos es el tema del momento en cuanto a los espectáculos se refiere, y es que la famosa expareja de esposos se mantienen ante el jurado con una férrea pelea por el honor. Recordemos que el actor de cintas como la saga de "Piratas del Caribe", demandó a su ex por difamación luego de que ésta se encargara de difundir que sufría de violencia familiar mientras se encontraba a su lado.

De acuerdo con los testimonios de la actriz, ella fue la víctima y él el victimario. Su historia comenzó cuando ambos fueron parte del elenco de la cinta de 2011 The Rum Diary, fue en ese rodaje en el que se conocieron, después su compromiso se hizo oficial en marzo de 2014. Fue en febrero de 2015 cuando llegaron al altar, de ese enlace se dieron dos ceremonias, la primera en la casa de Depp en Los Ángeles y la segunda en una isla privada en Bahamas.

En mayo de 2016 ella solicita el divorcio con el argumento de que existen diferencias irreconciliables y un juez otorga una orden de restricción contra el interprete de Jack Sparrow. Los involucrados llegaron a un acuerdo económico que consistió en 7 millones de dólares, mismos que Heard se comprometió a donar a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y al Hospital de Niños de Los Ángeles, sin embargo, en este juicio de 2022 se ha determinado que no se hizo tal donación.

El divorcio oficial se pudo comunicar a la opinión pública en enero de 2017, pero la imagen de Johnny Depp se seguiría viendo afectada, pues en la prensa se le refirió como "golpeador de esposas" En junio de 2018, demandó al diario The Sun, por un artículo titulado: “Gone Potty: How can JK Rowling be ‘genuinely happy’ casting wife beater Johnny Depp in the new Fantastic Beasts film?” -“Una locura: ¿Cómo es posible que JK Rowling esté “genuinamente feliz” por la participación de Johnny Depp, el golpeador de esposas, en la nueva película de Animales Fantásticos?”-, perdió en la corte en 2020.

Para diciembre de ese mismo años Amber Heard publica un artículo de opinión en The Washington Post, que llevó por título: “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change”, -”Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”- es de mencionar que en el acuerdo del divorcio se acordó no hablar más sobre las acusaciones que el equipo de Depp siempre negó.

En marzo de 2019 Depp lanza una nueva demanda en contra de su ex por difamación, ello en relación al citado artículo, fue por 50 millones y es lo que los tiene ahora en la corte, pues ella hizo una contra demanda por 100 millones de dólares, el juicio inició el pasado 11 de abril.

Amber Heard habla perfecto español

En medio de todas esas acusaciones y con el largo historial los fanáticos de ambos actores se han hecho presentes y tocó el turno de la interprete de Mera en Aquaman, pues se ha destacado que habla perfectamente el español y lo hace con acento mexicano. Resulta que la actriz de 36 años nació en la ciudad de Austin, Texas, que se caracteriza por su presencia latina, por lo que ella aprendió a hablar el español.

Justo en una entrevista para promocionar la cinta de DC Cómics la actriz confesó que aprendió el español por su lugar de nacimiento y mencionó que "aprende rápido", de hecho, en esa oportunidad dijo "órale pues".

