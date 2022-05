Jungkook de BTS debuta en Disney con una nueva serie que puedes ver hoy mismo

Jeon Jungkook de BTS sorprendió al ARMY tras hacer su debut en la pantalla de Disney Channel. El idol K-Pop se convirtió en uno de los primeros idols en tener su propio personaje para la serie animada "The Owl House", demostrando la popularidad e impacto del fenómeno coreano.

La banda se ha convertido en un referente dentro del entretenimiento, con menciones, referencias y apariciones en series, películas, doramas y hasta han salido en La Rosa de Guadalupe. Sus canciones también han formado parte del soundtrack oficial de este tipo de producciones.

ARMY siempre ha tenido el deseo de ver a alguno de los integrantes actuar en la pantalla, pues actualmente solo V ha incursionado como actor de doramas. Jungkook se convirtió en el primer miembro de BTS en debutar en Disney, así es su apariencia como "príncipe".

BTS: Jungkook se convierte en un "príncipe" de Disney

El fenómeno K-Pop y de BTS llegó hasta uno de los estudios más importantes del cine. A través de su cuenta personal de Instagram, Bo Coburn, artista detrás del guión gráfico de "The Owl House" confirmó la aparición de Jungkook como uno de los personajes de la serie.

Jeon Jungkook hizo su debut en Disney pues en un clip que se viralizó en las redes sociales, el idol aparece en su versión animada de "The Owl House", que puedes ver hoy mismo en Disney Plus. Coburn explicó que se inspiró en sus artistas favoritos y quiso representar la cultura y la cultura. El cantante aparece con una túnica y el look de su video "Butter", incluso le coloraon sus piercings que lo caracterizan.

La trama de la serie animada sigue la vida de "Luz", una joven que descubre la entrada a un mundo mágico. Ahí conoce a Eda, una bruja rebelde de quien se hace amiga, admeás de King, un guerrero diminuto. La chica se convertirá en una aprendiz de bruja. Además de Jungkook, Taemin de SHINee, la rapera Jessi y G-Dragon de BIG BANG también aparecen.

