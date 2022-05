"Siempre me encomiendo a mi Jenni Rivera": así recuerda Marisol Terrazas a "La Mariposa de Barrio"

'La Diva de la Banda' es recordada por muchos fans y personas del espectáculo, entre ellas, una de las vocalistas de 'Los Horóscopos de Durango', agrupación que se hizo famosa por interpretar 'Antes muerta que sencilla'.

La amistad entre estas dos representantes de la música grupera las hizo vivir grandes momentos juntas, entre ellos los tragos amargos que sufrieron al enterarse que sus hijas habían sido víctimas de abuso.

De hecho, Marisol Terrazas recuerda que fue gracias a Jenni Rivera que ella logró retomar su carrera en el duranguense, luego de enterarse de que una persona muy cercana a su familia se había aprovechado de su única hija.

En un inicio, la intérprete de 'Inolvidable' trataba de animar a Marisol Terrazas por medio de emotivos mensajes que tenían la finalidad de demostrarle su apoyo al característico estilo de 'La Mariposa de Barrio'.

Pero al no ver respuesta por parte de su amiga, Jenni Rivera decidió llamarla por teléfono y hacerle ver que tenía que salir de la depresión por su hija, quien, al igual que la propia madre de Chiquis Rivera, la admiraba con todo su ser.

"Me habla (Jenni Rivera) y me dice '¡que bueno que me contestas!... Me empezó a decir algunas palabras del tipo '¿qué fregados estás haciendo? Estás en tu mejor momento ¿y tú vas a retirarte? Tienes que levantarte y enseñarle a tu hija y a todas las mujeres que te admiramos incluyéndome a mí que te vas a levantar de esta y vas a trabajar'", relató para 'El Minuto que Cambio mi Destino' Marisol Terrazas.