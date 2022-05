The Strokes encienden el Foro Sol junto a Mac DeMarco y The War On Drugs

Pasadas las diez de la noche apareció Julian Casablancas en el escenario, líder de la banda The Strokes, luciendo una chamarra y una playera de beisbol y sus inseparables lentes oscuros.

Con un gran juego de luces la banda originaria de Nueva York encendió el Foro Sol de la Ciudad de México, la noche del jueves, y los gritos no pararon al escuchar “Bad decisions”.

“El planeta está cambiando, me siento muy acalorado” dijo el originario de Manhattan ante un público eufórico que celebraba cada palabra y movimiento del músico.

(Créditos: Cortesía Ocesa)

“Muchas gracias” fueron las palabras que ofreció en español con su singular voz, y remató en inglés: “No hay tiempo para más lágrimas, es difícil de explicar” momentos antes de que se escucharan los acordes de “Hard to explain”.

En la enorme pantalla que se encontraba en el fondo se proyectaban figuras geométricas mientras que interpretaban el tema “

“I love u Mexico” fue otra de las frases que ofreció a sus seguidores cuando interpretó “Reptilia”, La cual fue coreada por los asistentes y al ver la respuesta Julian agradeció.

(Créditos: Cortesía Ocesa)

Casi sin pausas la banda continuó con el colorido espectáculo al interpretar “Heart in cage”.

Con gráficos en rojo acompañó el tema “Electricity”, para seguir con uno de sus mayores éxitos, “Someday”.

La banda formada en 1998 en la ciudad de Nueva York ofreció una velada llena de nostalgia al complacer a sus seguidores con temas como “Selfless” y “Trying your luck”.

Tras un pequeño receso la banda regresó al entarimado para interpretar “At the door”, un tema de su nuevo disco titulado “The new abnormal”, el cual fue lanzado en plena pandemia en 2020.

(Créditos: Cortesía Ocesa)

La banda finalizó con “You only live once”, un tema lanzado en 2005, además de “Between love and hate”, del disco "Room on fire" de 2003. Casi a media noche terminó el concierto, aunque para muchos la gran ausente fue “Las night”.

En el concierto también se presentaron el cantante canadiense Mac DeMarco y la banda The War On Drugs.

