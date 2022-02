The Strokes dará concierto en México y pisará el Foro Sol el 19 de mayo

Han pasado 20 años de la primera vez que The Strokes se presentó en México en el Salón 21. Ahora, con seis discos de estudio y dos EPs, la banda neoyorquina regresa a la Ciudad de México para tocar por primera vez en el Foro Sol el próximo 19 de mayo, acompañados de Mac DeMarco y The War on Drugs.

Durante todos estos años, el grupo liderado por Julian Casablancas ha ofrecido shows en grandes recintos como parte de su participación en festivales; ellos solos han llenado el Palacio de los Deportes en más de una ocasión, pero ahora quieren conquistar dicho recinto con sus clásicos y su disco The New Abnormal.

La preventa de los boletos comenzará el miércoles 9 de febrero a través de Ticketmaster para clientes Citibanamex; mientras que la venta general será a partir del viernes 11 de febrero.

La última presentación de Julian, Albert, Nikolai, Nick y Fabrizio en el país fue hace tres años como parte del Corona Capital 2019.

La agrupación es una de las de mayor influencia en el mundo del rock, con su álbum debut de 2001, “Is This It”, conquistó al público internacional por su sonido divertido y letras pegajosas, como “Someday”, “Last Nite” y “Hard to Explain”.

Su sexto álbum de estudio, “The New Abnormal”, es una producción con un sonido energético y estilizado, los hizo acreedores a un Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rock.

También es un regreso importante para los fans de Mac DeMarco y The War on Drugs, ya que la última vez que el canadiense estuvo en tierra azteca fue en 2019 con el Festival Catrina, mientras que la banda visitó el país por última vez en 2018, como parte del Corona Capital.

MAAZ