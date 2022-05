Sale VIDEO inédito de Ángela Aguilar en dónde asegura le pegará a los hombres en las "pompas"

Sin duda alguna, Ángela Aguilar es la mujer más exitosa dentro de la música regional mexicana, pues a su corta edad ha logrado grandes nombramientos, y que millones de personas coreen cada una de sus canciones.

Sin embargo, el éxito de Ángela no llegó de la noche a la mañana pues ya tiene más de 10 años de carrera artística, así como lo lees, la “Princesa del regional mexicano” como ha sido nombrada inició su trayectoria desde que tenía 8 años de edad.

Y justamente hace unos días salió a la luz un video inédito de cuando Ángela tenía aproximadamente esa edad (8 años) y habló respecto a los hombres.

En dicho video que circula en redes sociales se puede ver a Ángela sentada en un sillón con un vestido negro y con su clásico corte de cabello arriba del hombro.

Ahí se cuestiona sobre tener un novio, pues asegura que siempre los hombres cambian a sus parejas “por otras” pero al final siempre vuelven arrepentidos.

Es por eso que da un consejo y dice que hay que pegarle en las “pompas”, pues “la chancla que tira no la vuelve a levantar”, es así como a su corta edad dejó ver el gran carácter que tiene respecto a su vida sentimental y deja claro que no es mujer de las que da una segunda oportunidad.

“¿Cuál es el punto de tener un novio que si te van a ir por otra?, mejor tu na’más les pegas en las pompas, la chancla que tu tiras no la vuelves a levantar, si ese novio te vuelve a decir: ‘Ay no perdón yo estaba con otra na’más por esta razón’ tu le dices: ‘no, no creo’”, dijo Ángela Aguilar