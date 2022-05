Alfredo Olivas anuncia su retiro de los escenarios en pleno palenque: VIDEO

Alfredito Olivas es uno de los cantantes más queridos del género regional mexicano, sus canciones han sido coreadas por miles de personas y sus videos en youtube cuentan con millones de reproducciones, sin embargo, el cantante ha estado pensando en retirarse y en una presentación lo compartió con su público.

Así como lo lees, Alfredo Olivas compartió con sus seguidores que lo acompañaron en el palenque de Puebla que podría retirarse muy pronto y es algo que ya había hablado con su equipo de trabajo.

“Pero ustedes no están pa’ saberlo ni yo pa’ contarlo, pero son cosas que me afloran el pinche pecho, me aflora… y por eso es que me quiero retirar a la chingada ya no quiero cantar, hasta que Dios de licencia y se lo digo aquí a mis muchachos y se lo digo a todo el mundo” dijo Alfredito Olivas visiblemente afectado