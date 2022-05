Ángela Aguilar: el VIDEO de su lesión en el tobillo antes de un concierto | VIDEO

Ángela Aguilar, la popular cantante de música regional mexicana, fue la protagonista de un video en el que anunció que había sufrido un accidente un momento antes de subir al escenario.

Lo anterior se muestra en un Tik Tok que ya se volvió viral, donde la joven de 18 años aparece recostada en un sillón, siendo atendida por parte de su equipo. En él, la cantante explica que se dobló el tobillo justo antes de realizar su presentación; sin embargo, esta lesión se complicó luego de que hiciera caso omiso a ella y decidiera continuar con el show.

“Casi me tropiezo, básicamente lo que pasó fue que yo me estaba subiendo para cantar y como que casi me les voy, casi me les mato y después de eso, ¿qué decidí hacer? bailar Como la Flor, como la mismísima Selena”, detalló en el clip publicado por una cuenta que es exclusiva de sus fans.

Ángela Aguilar es una de las estrellas que forma parte de los nuevos artistas del regional, pero lo que la distingue de todos los demás es que su carrera la empezó cuando apenas era una niña, ahora está más vigente y llena de experiencia.

La estrella promociona su disco “Mexicana enamorada”, con este proyecto ha recibido varios galardones, entre ellos y el más reciente es convertirse en la primera mujer en estar en la posición más alta de los Billboard, después de casi 16 años sin que ninguna cantante femenina ocupara este lugar.

Además, el tema “Aquí donde me ven”, una composición de ella y Gussy Lau, compositor sinaloense con el que anteriormente ha sido relacionada sentimentalmente, está triunfando en las listas más populares de México y Estados Unidos.

La hija de Pepe Aguilar también forma parte de la serie de conciertos que ofrece su familia por varios países, “Jaripeo sin fronteras”, se ha convertido en uno de los espectáculos que pone en alto la cultura de México, según comentario de gente que vive en Estados Unidos y que asiste para recordar sus raíces.

