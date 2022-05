BTS: Esto es lo que necesitas para ir a su concierto en México

BTS estrenará su álbum "PROOF" el 10 de junio, además celebrarán su noveno aniversario. La banda visitó por última vez nuestro país en 2017, pero de ser posible podrían realizar una nueva gira mundial e incluir más países de Latinoamérica. ¿Sabes todo lo que necesitas para uno de sus conciertos en México?

Los eventos K-Pop son muy diferentes al de los artistas normales, pues la experiencia es diferente y única, algo que no verás en ningún otro lugar. Por ejemplo, los llamados fanchants, coros que los fans cantan y gritan a todo pulmón en alguna parte de la canción como parte del show.

Si BTS llega a venir a México, lo más probable es que sean más de una fecha y las sedes serán los estadios que hay en el país, como el Foro Sol, Estadio Azteca o el BBVA de Monterrey. Para cumplir el sueño de ver a los idols surcoreanos en vivo, debes estar bien preparada.

BTS en concierto, ¿qué es lo que necesitas para ir?

Ahorros

Comienza a ahorrar desde ya o podrías arrepentirte por no poder comprar tu boleto al no tener dinero. Considera que es una banda muy famosa y los precios no serán nada baratos, considera una cantidad mímina de 5 mil pesos y máxima de 10 mil para los asientos VIP. También considera que si eres de otro estado y necesitas trasladarte, gastarás en hospedaje y transporte.

Tarjeta bancaria

No se trata de que te endeudes en el banco, pero si no cuentas con una tarjeta, puedes ver la posibilidad de tramitar una de débito o crédito para la venta de boletos por Internet. Considera tus posibilidades y no te dejes llevar por los bancos, ya que se trata de un gasto único, por lo que no necesitas un crédito que no podrás pagar más adelante.



Adicional a esto, puedes crear una cuenta de Paypal y Ticketmaster con anticipación, solo debes contar con tus datos personales y una tarjeta, esto te falicitará muchísimo el tiempo de compra en Internet, y por sí el sitio no acepta tu plástico, Paypal funciona como un servicio intermedio para que no te rechacen el pago.

ARMY Bomb

Es uno de los accesorios que no puede faltar en un concierto K-Pop, no es obligatorio llevarla, pues hay luces que puedes comprar a las afueras del recinto. Sin embargo, es una experiencia diferente, ya que estas se sincronizan con las luces del concierto y la música, además se agitan durante todo el concierto.

Banner

Es otro de los elementos del K-Pop, son carteles que se sostienen durante una canción o durante el concierto, con frases en coreano o inglés dirigidas a los integrantes. Puedes imprimir el tuyo o pintarlo sobre un trozo de tela. El tamaño es pequeño, de manera que lo puedas sostener con tus dos manos sin cansarte o taparle la vista a alguien más.

