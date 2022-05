Aracely Arámbula, ¿es IDÉNTICA a Jennifer López? Esta FOTO demuestra el parecido

Aracely Arámbula es una de las mujeres más guapas de México. Su talento y belleza la convirtieron en una de las actrices más queridas y aclamadas de la televisión. En esta ocasión, la expareja de Luis Miguel volvió a conmocionar las redes sociales al aparecer en una postal donde se le comparó con Jennifer López, una de las damas más importantes del mundo de la farándula.

En la postal apareció al puro estilo de la ‘Diva del Bronx’, pero los fans no solo se fijaron en la ropa que portaba en la foto, sino que también en el rostro, ya que dicen que se parece mucho a la protagonista de “Merry Me”.

La imagen que se volvió viral en redes sociales se puede apreciar el increíble cuerpo y singular belleza. La ‘Chule’ apareció con un outfit blanco elegante, pero al mismo tiempo revelador. Aracely llevaba un body entallado que deja ver sus curvas de forma perfecta.

Parece otra mujer

Más allá de la prenda que llevaba, la mexicana completó el look con una brillosa gargantilla y algunas pulseras que combinaban de forma perfecta con su maquillaje y espectacular cabellera que terminarían por llamar la atención de sus fans, ya que se parece mucho a JLo.

La realidad es que muchos terminan por echarle la culpa al Photoshop, ya que es una mujer hermosa, pero en la postal que se compartió en Instagram no se parece en nada a ella. Eso sí, se sigue viendo igual de bonita, ya que fue comparada con una estrella de talla mundial.

Al final del día, no importa si se parecen o no, ya que las dos son grandes exponentes de la farándula y del mundo de la moda. Se tiene que recordar que las dos imponen tendencias con cada uno de sus looks; además de ser consideradas reinas de Instagram, ya que en cada una de sus publicaciones terminan por robarse las miradas de todos en Internet.

