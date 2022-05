Belinda y Nodal no han cortado comunicación revela numerólogo y advierte inesperada noticia

El numerólogo Alejandro Fernando analizó el caso de Belinda y Christian Nodal, quienes regresaron a la polémica debido a que el cantante de 'Adiós amor' reveló unos capturas de pantalla en la que exhibió a la actriz y su familia. El especialista indicó que los artistas no han cortado comunicación y que en los próximos días se seguirá hablando de ellos.

Alejandro Fernando analizó los números e indicó que de acuerdo a ellos, Nodal y Beli aún tienen algunas conversaciones. "Por ahí siguen en comunicación detrás, y esto está muy extraño, porque es seguir dando de qué hablar constantemente", advirtió durante una participación en el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

Numerólogo revela inesperada noticia

Asimismo, dejó ver la posibilidad de que el famoso 'Nodeli', nombre que recibía la relación de los cantantes, regresen en un futuro, pues explicó que "todavía hay historia que puede continuar entre esta pareja", ya que destacó que aunque se den a conocer nuevos romances con diferentes personas, los números indican que los intérpretes siguen conectados.

"Va a ver notas de salidas con varias personas, incluso hasta se puede anunciar una relación formal, pero todo esto no está decidido", explicó Alejandro Fernando, quien aclaró que esto no es el destino, sino una predicción de acuerdo a lo que indican los números del cantante de 'Botella tras botella' y la actriz de 'Bienvenidos al Edén' de Netflix.

A pesar de que la pareja terminó a principios de febrero de este año, han vuelto a dar de qué hablar, después de que Christian Nodal contestara fuertemente a las críticas de Belinda Schüll, mamá de la ex estrella infantil, quien se mostró de acuerdo con un usuario de Twitter que lo llamó naco.

El ícono del regional mexicano explotó y reveló una captura de pantalla en donde Belinda le solicitaba dinero. “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabo todo (sic)”, escribió el cantante, junto a la evidencia.

