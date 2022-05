¿A qué se dedican los papás de Belinda? Estos son los supuestos negocios del matrimonio español

La dupla conformada por Belinda y Cristian Nodal sigue dando de que hablar a pesar de que ambos ya están separados y llevando a cabo su vida personal por su lado.

Sin embargo, la reciente polémica entre la mamá de ella y el cantante, ha detonado ciertas preguntas sobre la relación que mantiene la cantante de "Muriendo lento" con su ex pareja y las razones por las que el cantautor decidió divulgar información personal a través de sus redes sociales.

De acuerdo con él, la familia de Belinda le gusta gastar dinero pero a costa del trabajo de ella, por lo que luego de ver un comentario de la señora Belinda Schüll madre de su ex novia dando like a un mensaje en redes que lo tachaba de "naco", Nodal no se aguantó y divulgó mensajes personales sobre la relación entre ellos.

A partir de ahí surgen varias preguntas, sobre todo las relacionadas con los padres de Belinda y como es que costean su lujoso nivel de vida.

¿A qué se dedican?

La pareja integrada por el señor Ignacio Peregrin y la señora Belinda Schüll, han estado muy cercanos a la vida profesional de su hija desde que ella era muy pequeña y comenzaba a despuntar en el ámbito artístico.

Él un prominente médico que no se conformó con ejercer su profesión, sino que además es el principal impulsor de la carrera de su hija y el animador desde que ella era pequeña.

También es un empresario relacionado con la venta de material médico, empresa a la que no le va mal, sin embargo, ha estado bajo sospecha de la propia familia de él, por ciertas formas en las que se ha manejado tanto profesional como personalmente con su propia familia.

Mientas que la mamá de Belinda, la señora del mismo nombre, es una apasionada de la moda, los viajes y en general de la buena vida.

Suele compartir sus momentos de diversión tanto personales como con su hija a través de redes sociales, sitios en los que no le va nada mal con más de 200 mil seguidores por lo menos en Instagram.

Con sangre española y francesa, la mamá de Belinda está actualmente en el ojo del huracán por esas actitudes hacia su exyerno y por la manera en que en apariencia maneja la vida de su hija junto con su esposo, al grado de que como dice Nodal, ellos gastan el dinero de Belinda y después ella tenía que pedirle a él para sus gastos.

Ya sean rumores o acusaciones fuertes, lo cierto es que los padres de Belinda siempre han estado desde que su hija apareció por primera vez en "Amigas por siempre" y desde ahí comenzó su carrera meteórica a la fama.

Entre ambos manejan una productora que se encarga no sólo de la logística de los proyectos de Belinda, sino de otros artistas bajo el sello Joy Music Entertainment.

