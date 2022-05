Patricia Reyes Spíndola se define como una actriz disfuncional, pero feliz

La actriz Patricia Reyes Spíndola se vio obligada a ponerse una peluca debido a las exigencias uqe le han hecho en sus últimos trabajos. Ella misma asegura que su cabellera está destruida de tanto cambio de imagen en tan poco tiempo.

"De septiembre a la semana pasada he sido güera, he sido rubia platino, he sido de pelo canoso y entonces cuando les dije píntenmelo de mi color", dijo la también productora.