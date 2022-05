Adamari López: Bikinis con los que arranca suspiros resaltando su esbelta figura a sus 51 años

Adamari López sigue dando de qué hablar debido a su drástica pérdida de peso pues la conductora reveló que en total ha bajado 20 kilos, algo que la mantiene contenta y no duda en presumir su escultural figura con bikinis durante cada una de sus vacaciones a la playa.

La puertorriqueña celebrará este 18 de mayo su cumpleaños 51 y más de 30 años de carrera en la que se ha convertido en una de las conductoras favoritas de la televisión, también ha mostrado su talento en telenovelas como “Amigas y rivales”, “Mujer de madera” y “Gata salvaje”.

Te puede interesar: Bikinis de colores para ser la más juvenil de la playa y llamar la atención como Mariana Botas

Pese al éxito del que goza no ha evitado ser blanco de la polémica no sólo por su divorcio con el bailarín Toni Casta luego de 10 años de matrimonio, y es que la noticia de su separación llegó al mismo tiempo en que decidió hacer un cambio radical en su vida para poder bajar de peso, pues esto ya afectaba su salud y disminuía sus oportunidades laborales.

Adamari López presume su figura en la playa. Foto: Instagram @adamarilopez

La actriz se sinceró al revelar que llegó a pesar 68 kilos, ahora pesa 48 y su meta es bajar seis más aunque esto le ha costado un poco más de esfuerzo. Aunque ha mencionado en más de una ocasión que lo logró gracias a una sana alimentación, no ha evitado los comentarios negativos donde señalan que se sometió a una cirugía.

Bikinis de Adamari López

La actriz ha dejado de lado el body shaming para disfrutar al máximo lo que ha logrado hasta ahorita recuperando su figura y energía, por lo que ha posado con hermosos bikinis durante sus vacaciones a paradisiacos destinos como Cartagena, en Colombia, y la Riviera Maya, en México.

Para ello ha optado por tarjes de baño llenos de detalles con los que presume su esbelta figura, aunque los colores vibrantes son una tendencia fuerte en esta temporada la conductora ha optado por tonos pastel perfectos para resaltar su bronceado perfecto.

Te puede interesar: "La Bebeshita" eleva la temperatura en atrevido bikini que resalta sus curvas

Adamari López con bikini en Cartagena. Foto: Instagram @adamarilopez

López ha enviado en más de una ocasión un fuerte mensaje de amor propio al abrazar su cuerpo tal y como luce en este momento, pues aseguró que continuará esforzándose para alcanzar su meta. Y es que en redes sociales han señalado que su abdomen y cuello aún lucen "flácidos", por lo que no dudó en aclarar que son los estragos de su drástica pérdida de peso, la edad y el embarazo.

En entrevista con el comunicador puertorriqueño “El Molusco”, la actriz declaró que no desea retomar los malos hábitos que la llevaron a tener sobrepeso: “No como como cerdita como comía antes porque si como como cerdita me voy a quedar como una cerdita. No quiero ser esa, quiero ser esta que está aquí ahora”.

“Me gusto, me acepto, me quiero, no vivo bajo los estándares de que la gente quiere que uno esté todo el tiempo perfecto. Vivo para mí y estoy contenta conmigo”, añadió.

Adamari López presume su figura en bikini. Foto: Instagram @adamarilopez

SIGUE LEYENDO:

Bikinis de corte brasileño para presumir tu 'booty' en la playa al estilo de Lizbeth Rodríguez

El llamativo bikini con el que Andrea Meza se robó las miradas y le dio la corona de Miss Universo 2020

Bikinis diminutos perfectos para broncearse con los que Ivonne Montero asolea su hermosa piel